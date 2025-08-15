बिहार का कुख्यात अपराधी अरविन्द सहनी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, पुलिस ने इतने का रखा था इनाम

मुजफ्फरपुर पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा था। समस्तीपुर कोर्ट से फरार होने के 78 दिनों बाद एनकाउंटर में अरविंद सहनी मारा गया। उसके खिलाफ वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण जिलों में कई केस दर्ज थे। पुलिस के अनुसार अरविंद सहनी पर बिहार ही नहीं बिहार से बाहर भी कई डकैती के मामले दर्ज थे। छत्तीसगढ़ में उसने बड़ी गोल्ड लूट को अंजाम दिया था। पुलिस को 10 दिन पहले उसका लोकेशन पुलिस को मिला था। मगर वह पुलिस को चकमा देकर वहां से भी भाग निकला था।