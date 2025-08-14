राहुल गांधी की इस दिन से बिहार में शुरू होगी ‘वोट अधिकार यात्रा’, कांग्रेस ने बिहार में लोगों से की ये अपील

राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर वोट अधिकार यात्रा को निर्णायक संग्राम बताया। उन्होंने लिखा कि ‘17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के ख़िलाफ़ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह सिर्फ़ एक चुनावी मुद्दा नहीं - यह लोकतंत्र, संविधान और ‘वन मैन, वन वोट’ के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मज़दूर, किसान - हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो। अब की बार, वोट चोरों की हार - जनता की जीत, संविधान की जीत।’