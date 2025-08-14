राहुल गांधी की इस दिन से बिहार में शुरू होगी ‘वोट अधिकार यात्रा’, कांग्रेस ने बिहार में लोगों से की ये अपील

राहुल गांधी बिहार में 17 अगस्त से 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे। वे अपनी 'वोट अधिकार यात्रा' बिहार के सासाराम स्थित
रेलवे स्टेडियम में सभा करने के बाद करेंगे। राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' में आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन के सभी सहयोगी भी शामिल होंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद दी।
राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर वोट अधिकार यात्रा को निर्णायक संग्राम बताया। उन्होंने लिखा कि ‘17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के ख़िलाफ़ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह सिर्फ़ एक चुनावी मुद्दा नहीं - यह लोकतंत्र, संविधान और ‘वन मैन, वन वोट’ के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मज़दूर, किसान - हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो। अब की बार, वोट चोरों की हार - जनता की जीत, संविधान की जीत।’
कांग्रेस, राजद समेत महागठबंधन में शामिल लगभग सभी दल एक साथ बिहार में चुनाव से पहले हुए SIR के मुद्दे पर हमलावर हो गए हैं। विपक्षी पार्टियां मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली का आरोप लगा रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' का ऐलान किया है। पार्टी ने बिहार के सासाराम जिले से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा की तैयारी तेज कर दी है। यात्रा 17 अगस्त को रेलवे स्टेडियम में सभा से शुरू हो रही है।