Bihar Politics: CM नीतीश के विधायक गोपाल मंडल पर JDU सांसद अजय मंडल ने किया मानहानि का केस

अजय मंडल ने अपने एफआईआर में विशेष रूप से गोपाल मंडल के उस बयान का उल्लेख किया है जिसमें विधायक ने उन पर “रखैल रखने” जैसे आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। सांसद ने कहा कि गोपाल मंडल ने जो आरोप लगाया है वह पूरी तरह से असत्य और निराधार है। इससे मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और मेरे परिवार की सामाजिक छवि भी प्रभावित हुई है। उन्होंने इसे चरित्र हनन और मानहानि का मामला बताते हुए थाने में एफआईआर दर्ज किया है। सांसद अजय मंडल ने अपने आवेदन के साथ वीडियो फुटेज और समाचार पत्रों की कटिंग को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है। ताकि पुलिस उचित धाराओं में मामला दर्ज कर सके। यह विवाद जदयू के भीतर गुटबाजी और आंतरिक तनाव को उजागर करता है, जो आगामी चुनावी माहौल में और अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है।