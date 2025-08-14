Bihar Politics: CM नीतीश के विधायक गोपाल मंडल पर JDU सांसद अजय मंडल ने किया मानहानि का केस

Bihar Politics बिहार के जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ घोघा थाना में मानहानि का केस किया है। अजय मंडल ने अपने एफआईआर में आरोप लगाया है कि विधायक ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से उनके खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाया है। जिससे उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। बिहार विधानसभा चुनाव से भागलपुर में जदयू के दो वरिष्ठ नेताओं के विवाद के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है।
अजय मंडल ने अपने एफआईआर में विशेष रूप से गोपाल मंडल के उस बयान का उल्लेख किया है जिसमें विधायक ने उन पर “रखैल रखने” जैसे आपत्तिजनक आरोप लगाए थे। सांसद ने कहा कि गोपाल मंडल ने जो आरोप लगाया है वह पूरी तरह से असत्य और निराधार है। इससे मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और मेरे परिवार की सामाजिक छवि भी प्रभावित हुई है। उन्होंने इसे चरित्र हनन और मानहानि का मामला बताते हुए थाने में एफआईआर दर्ज किया है। सांसद अजय मंडल ने अपने आवेदन के साथ वीडियो फुटेज और समाचार पत्रों की कटिंग को साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है। ताकि पुलिस उचित धाराओं में मामला दर्ज कर सके। यह विवाद जदयू के भीतर गुटबाजी और आंतरिक तनाव को उजागर करता है, जो आगामी चुनावी माहौल में और अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है।