Raksha Bandhan 2025: तेज प्रताप यादव को मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी से नहीं मिली राखी, तेजस्वी को सातों बहनों से मिली

Raksha Bandhan 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति चरम पर है। इस बीच तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा है। वायरल हो रहे पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि रक्षाबंधन पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को सात बहने हैं। इनमें से चार बहनों की राखी तेज प्रताप यादव को मिला। इधर, तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर रक्षाबंधन को लेकर अपनी बहनों का पोस्ट शेयर किया है। तेजस्वी यादव को मीसा भारती समेत सभी बहनें राखी बांधते दिख रही है। दोनों पोस्ट के बाद बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। यूजर भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि मीसा जी, रोहिणी जी, और राजलक्ष्मी जी को भी भेजनी चाहिए थी।
रक्षाबंधन में मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी द्वारा राखी नहीं भेजने पर कई प्रकार की चर्चा चल रही है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव मामले के सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट करके तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से अलग करने की घोषणा की थी, इसके बाद से परिवार के लोग उनसे दूरी बनाए हुए हैं। लालू प्रसाद की सात बेटियों में तीन बेटियों की दूरी आज रक्षाबंधन के दिन भी दिखी। तेज प्रतपा यादव ने कहा कि भाई बहन के पर्व पर मुझे बिहार की बहुत सारी बहनों का प्यार मिला है। तीन बहनों की राखी नहीं मिलने पर तेज प्रताप यादव कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी की चर्चा करते हुए कहा कि वे मेरे सरकारी आवास पर मुझे राखी बांधने आयी थी।
इधर, तेजस्वी यादव को सातों बहनों ने राखी बांधी है। तेजस्वी यादव ने सभी बहनों से राखी बंधवाने का फोटो भी फेसबुक पर शेयर किया है। फेसबुक पर बहनों के साथ फोटो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि भाई-बहन के अनूठे स्नेह, पवित्र प्रेम, अटूट संबंध, सामाजिक और पारिवारिक एकसूत्रता और भारतीय संस्कृति की विशिष्टता के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ! आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगण ने कहा कि तेजस्वी यादव इन दिनों दिल्ली में हैं और उनकी सभी सातों बहन भी दिल्ली में हैं। संयोगवश भाई-बहन रक्षाबंधन पर एक साथ मिलकर पर्व को मनाया है। तेज प्रताप यादव से जुड़े सवाल करने पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।
तेजप्रताप यादव कुछ दिन पहले X (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी ही पार्टी और परिवार से दूरी बनाते हुए अपने आधिकारिक हैंडल के साथ-साथ अपनी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, बहन राज लक्ष्मी यादव, हेमा यादव और परिवार के अन्य सदस्यों को अनफॉलो कर दिया था।