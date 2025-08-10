10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Raksha Bandhan 2025: तेज प्रताप यादव को मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी से नहीं मिली राखी, तेजस्वी को सातों बहनों से मिली

Raksha Bandhan 2025 लालू प्रसाद यादव की सात बेटियों में से तीन बेटियों ने तेज प्रताप यादव से दूरी बना ली है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 10, 2025

raksha bandhan 2025 tej pratap yadav
तेज प्रताप यादव को को चार बहनों से मिली राखी

Raksha Bandhan 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति चरम पर है। इस बीच तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा है। वायरल हो रहे पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि रक्षाबंधन पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को सात बहने हैं। इनमें से चार बहनों की राखी तेज प्रताप यादव को मिला। इधर, तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर रक्षाबंधन को लेकर अपनी बहनों का पोस्ट शेयर किया है। तेजस्वी यादव को मीसा भारती समेत सभी बहनें राखी बांधते दिख रही है। दोनों पोस्ट के बाद बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। यूजर भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि मीसा जी, रोहिणी जी, और राजलक्ष्मी जी को भी भेजनी चाहिए थी।

मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी ने किया किनारा

रक्षाबंधन में मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी द्वारा राखी नहीं भेजने पर कई प्रकार की चर्चा चल रही है। तेज प्रताप और अनुष्का यादव मामले के सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट करके तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से अलग करने की घोषणा की थी, इसके बाद से परिवार के लोग उनसे दूरी बनाए हुए हैं। लालू प्रसाद की सात बेटियों में तीन बेटियों की दूरी आज रक्षाबंधन के दिन भी दिखी। तेज प्रतपा यादव ने कहा कि भाई बहन के पर्व पर मुझे बिहार की बहुत सारी बहनों का प्यार मिला है। तीन बहनों की राखी नहीं मिलने पर तेज प्रताप यादव कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी की चर्चा करते हुए कहा कि वे मेरे सरकारी आवास पर मुझे राखी बांधने आयी थी।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections: चुनाव में तेज प्रताप यादव करेंगे उलट फेर, इतने सीटों पर बिगाड़ेंगे आरजेडी का खेल
पटना
tej pratap yadav and tejashwi

तेजस्वी को सातों बहनों ने बांधी राखी

इधर, तेजस्वी यादव को सातों बहनों ने राखी बांधी है। तेजस्वी यादव ने सभी बहनों से राखी बंधवाने का फोटो भी फेसबुक पर शेयर किया है। फेसबुक पर बहनों के साथ फोटो शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि भाई-बहन के अनूठे स्नेह, पवित्र प्रेम, अटूट संबंध, सामाजिक और पारिवारिक एकसूत्रता और भारतीय संस्कृति की विशिष्टता के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ! आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगण ने कहा कि तेजस्वी यादव इन दिनों दिल्ली में हैं और उनकी सभी सातों बहन भी दिल्ली में हैं। संयोगवश भाई-बहन रक्षाबंधन पर एक साथ मिलकर पर्व को मनाया है। तेज प्रताप यादव से जुड़े सवाल करने पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

तेज प्रताप यादव ने बनाई डिजिटल दूरी

तेजप्रताप यादव कुछ दिन पहले X (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी ही पार्टी और परिवार से दूरी बनाते हुए अपने आधिकारिक हैंडल के साथ-साथ अपनी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, बहन राज लक्ष्मी यादव, हेमा यादव और परिवार के अन्य सदस्यों को अनफॉलो कर दिया था।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections: अमित शाह आज सीतामढ़ी से साधेंगे बिहार के 49 सीट, जानें एक-एक सीट का हाल
पटना
Bihar Assembly Elections

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

10 Aug 2025 12:28 pm

Published on:

10 Aug 2025 12:03 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Raksha Bandhan 2025: तेज प्रताप यादव को मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी से नहीं मिली राखी, तेजस्वी को सातों बहनों से मिली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.