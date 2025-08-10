Raksha Bandhan 2025: तेज प्रताप यादव को मीसा, रोहिणी और राजलक्ष्मी से नहीं मिली राखी, तेजस्वी को सातों बहनों से मिली

Raksha Bandhan 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति चरम पर है। इस बीच तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगा है। वायरल हो रहे पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि रक्षाबंधन पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को सात बहने हैं। इनमें से चार बहनों की राखी तेज प्रताप यादव को मिला। इधर, तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर रक्षाबंधन को लेकर अपनी बहनों का पोस्ट शेयर किया है। तेजस्वी यादव को मीसा भारती समेत सभी बहनें राखी बांधते दिख रही है। दोनों पोस्ट के बाद बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। यूजर भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि मीसा जी, रोहिणी जी, और राजलक्ष्मी जी को भी भेजनी चाहिए थी।