पटना के बिहटा में दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से ऑटो चकनाचूर, 6 की मौत, 3 घायल

स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतना जोरदार था कि कुछ मृतक ऑटो में ही फंस गए थे। जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया है। इधर, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकाला। तीनों जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी में 2 बच्चे भी हैं। यह हादसा बिहटा के लेखन टोला में हुआ है। तीनों घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।