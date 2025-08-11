Pitru Paksha 2025 : गया में पिंडदान के साथ नालंदा घूमने का बेहतरीन मौका, बिहार टूरिज्म लाया खास टूर पैकेज

BSTDC अधिकारियों ने बताया कि इन पैकेजों का उद्देश्य श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक यात्रा को अधिक सुलभ, आरामदायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है। चाहे लोग गया आकर पिंडदान करें या ई-पिंडदान सेवा के जरिए दूर से अनुष्ठान संपन्न कराएं, निगम ने उनके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन सेवाओं से न केवल बिहार के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निर्वहन में आसानी से शामिल हो सकेंगे।