राजद-कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला, बोले- घुसपैठियों के लिए नारे लगाते हैं, बिहार का विकास रोकते हैं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार अब विकास की राह पर है। उन्होंने लालू-राबड़ी राज पर निशाना साधते हुए बताया कि पहले कोई काम नहीं हुआ करता था, लेकिन अब प्रदेश में विकास की गति तेज है। इस मौके पर मंच पर कलाकारों द्वारा पीएम मोदी को मखाना और पत्तों से बनी तस्वीर भेंट की गई। जनसभा में हजारों लोग मौजूद थे और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।