पटना

राजद-कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला, बोले- घुसपैठियों के लिए नारे लगाते हैं, बिहार का विकास रोकते हैं

प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में 36 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने राजद-कांग्रेस पर बिहार के विकास को रोकने और घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 15, 2025

pm modi bihar visit
पूर्णिया में प्रधानमंत्री

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार का पूर्णिया दौरा राजनीतिक और विकासात्मक दोनों दृष्टियों से खास रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, मखाना बोर्ड की स्थापना की, चार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और करीब 36 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

राजद-कांग्रेस पर पीएम मोदी का हमला

इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद बीते दो दशक से बिहार की सत्ता से बाहर हैं। उन्होंने माताओं और बहनों को नमन करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं आम थीं। अब डबल इंजन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और जीविका दीदी जैसे मॉडल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा, “राजद और कांग्रेस केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, लेकिन मेरे लिए आप ही परिवार हैं। इसलिए मोदी कहता है – सबका साथ, सबका विकास।” उन्होंने आगामी नवरात्र और त्योहारों का हवाला देते हुए गरीबों के लिए सरकार की योजनाओं और जीएसटी में कमी की भी जानकारी दी।

भारत में कानून चलेगा, मनमानी नहीं

साथ ही, प्रधानमंत्री ने सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण पैदा हुए डेमोग्राफी संकट पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठ पर ताला लगाना और कानून का पालन कराना एनडीए की जिम्मेदारी है। राजद और कांग्रेस द्वारा घुसपैठियों के पक्ष में उठाए जा रहे नारे और यात्राओं को लेकर उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि भारत में कानून चलेगा, मनमानी नहीं।

पीएम मोदी ने बिहार के विकास की दिशा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीमांचल और पूर्णिया का विकास पूरे राज्य की प्रगति के लिए जरूरी है। मखाना किसानों की उपेक्षा को देखते हुए उन्होंने मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया और एयरपोर्ट, रेलवे, बिजली, पानी जैसी परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार और व्यापार बढ़ाने का भरोसा दिलाया।

हर गरीब को मिलेगा पक्का घर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,000 ग्रामीण और 5,920 शहरी लाभार्थियों को पक्का घर देने की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि “जब तक हर गरीब को घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठने वाला।”

सीएम ने की पीएम की तारीफ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार अब विकास की राह पर है। उन्होंने लालू-राबड़ी राज पर निशाना साधते हुए बताया कि पहले कोई काम नहीं हुआ करता था, लेकिन अब प्रदेश में विकास की गति तेज है। इस मौके पर मंच पर कलाकारों द्वारा पीएम मोदी को मखाना और पत्तों से बनी तस्वीर भेंट की गई। जनसभा में हजारों लोग मौजूद थे और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

