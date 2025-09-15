Patrika LogoSwitch to English

पटना

PM Modi Bihar Visit: पूर्णिया में मंच पर पीएम मोदी के कान में फुसफुसाए पप्पू यादव! किस बात पर हुई गुपचुप बातचीत?

PM Modi Bihar Visit: पूर्णिया में पीएम मोदी के कान में पप्पू यादव की गुप्त बातचीत ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या सीमांचल के विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 15, 2025

pm modi bihar visit
पीएम के कान में फुसफुसाते पप्पू यादव

PM Modi Bihar Visit: पूर्णिया में मंच पर पीएम मोदी के कान में फुसफुसाए पप्पू यादव! किस बात पर हुई गुपचुप बातचीत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया यात्रा ने न सिर्फ विकास योजनाओं को गति दी, बल्कि राजनीति में नई चर्चाओं को भी जन्म दिया। रविवार को उद्घाटन समारोह और जनसभा के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सबकी नज़रें मंच की ओर घुमा दीं। कार्यक्रम में शामिल बिहार के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के कान में जाकर कुछ देर तक धीमे स्वर में बातचीत की, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है।

पीएम के कान में फुसफुसाए पप्पू यादव

यह घटना तब हुई जब पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सभा स्थल पर मंच पर विराजमान थे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे, पप्पू यादव भी पीछे कि पंक्ति में बैठे थे। तभी पप्पू यादव ने मंच पर आगे बढ़कर पीएम मोदी के कान में कुछ कहा। पीएम मोदी ध्यानपूर्वक सुनते रहे, जबकि आसपास खड़े नेताओं ने मुस्कुराते हुए स्थिति को सहज बनाए रखा। हालांकि बातचीत के विषय को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे सीमांचल क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से जोड़कर देख रहे हैं।

पप्पू यादव ने रखी थी 4 मांगें

गौरतलब है कि इससे पहले पप्पू यादव ने पीएम मोदी के सामने चार बड़ी मांगें रखी थीं। पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना, एम्स की शुरुआत, उप राजधानी का दर्जा और मखाना पर जीएसटी में कमी। माना जा रहा है कि कानाफूसी में भी इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। क्षेत्र की समस्याएँ, जैसे बाढ़, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और अवसंरचना का अभाव लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही हैं और चुनाव से पहले इन्हें लेकर आवाज़ उठाना रणनीतिक तौर पर प्रभावशाली कदम माना जा रहा है।

सोशल मीडिया पर चर्चा

इस दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पप्पू यादव ने पीएम मोदी से क्या कहा होगा। क्या यह सीमांचल के विकास से जुड़ा कोई प्रस्ताव था या आगामी चुनावी समीकरणों को लेकर कोई रणनीति? कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर जगह नहीं मिली, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जगह दी गई।

