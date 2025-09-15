PM Modi Bihar Visit: पूर्णिया में मंच पर पीएम मोदी के कान में फुसफुसाए पप्पू यादव! किस बात पर हुई गुपचुप बातचीत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया यात्रा ने न सिर्फ विकास योजनाओं को गति दी, बल्कि राजनीति में नई चर्चाओं को भी जन्म दिया। रविवार को उद्घाटन समारोह और जनसभा के दौरान एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने सबकी नज़रें मंच की ओर घुमा दीं। कार्यक्रम में शामिल बिहार के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के कान में जाकर कुछ देर तक धीमे स्वर में बातचीत की, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है।