पटना की सड़कों पर फिर मचा बवाल, दरोगा भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, गांधी मैदान से डाकबंगला तक जाम

दरोगा पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा भर्ती न निकाले जाने की वजह से अभ्यर्थियों का तनाव काफी बढ़ चुका है। कई महीनों से निराशा के बीच अभ्यर्थी सोमवार को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि पिछले कई महीनों से उन्होंने वैकेंसी जारी करने की मांग की, पर सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे उनका धैर्य टूट गया है। समय पर भर्ती न होने से लाखों युवा बेरोजगार बने हुए हैं। अभ्यर्थियों को चिंता है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियां लगभग बंद हो जाएंगी। इसलिए वे चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया अभी तुरंत शुरू की जाए।