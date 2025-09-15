Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

पटना की सड़कों पर फिर मचा बवाल, दरोगा भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, गांधी मैदान से डाकबंगला तक जाम

पटना में दरोगा भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर भड़के अभ्यर्थियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे गांधी मैदान से डाकबंगला तक जाम लग गया। अभ्यर्थियों की मांग है की आचार संहिता लगने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 15, 2025

student protest
प्रदर्शन करते छात्र

बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दरोगा भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फुट पड़ा है। सोमवार को पटना की सड़कों पर अभ्यर्थियों ने जुनून भरे जोश के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से निकलकर अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गांधी मैदान और डाकबंगला तक जुटे। इस दौरान गांधी मैदान से लेकर डाकबंगला चौराहे तक मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया। भारी संख्या में युवाओं के सड़कों पर उतरने से शहर का जनजीवन प्रभावित हो गया।

अभ्यर्थियों की अनदेखी से भड़का गुस्सा

दरोगा पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा भर्ती न निकाले जाने की वजह से अभ्यर्थियों का तनाव काफी बढ़ चुका है। कई महीनों से निराशा के बीच अभ्यर्थी सोमवार को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे। उनका कहना था कि पिछले कई महीनों से उन्होंने वैकेंसी जारी करने की मांग की, पर सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे उनका धैर्य टूट गया है। समय पर भर्ती न होने से लाखों युवा बेरोजगार बने हुए हैं। अभ्यर्थियों को चिंता है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियां लगभग बंद हो जाएंगी। इसलिए वे चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया अभी तुरंत शुरू की जाए।

ये भी पढ़ें

दरभंगा में भाजपा मंत्री पर यूट्यूबर की पिटाई का बड़ा विवाद, पत्रकार के साथ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे तेजस्वी यादव
दरभंगा
दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव

पुलिस भर्ती में पारदर्शिता की मांग

अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की भी मांग की। उनका आरोप है कि परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर, आंसर की और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं कराई जाती। इससे युवाओं में असंतोष पैदा होता है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि युवाओं को पता होना चाहिए कि उनके सवालों के क्या जवाब सही माने गए और कितने अंक मिले।

पुलिस ने लगाया बैरिकेड, हल्का बल प्रयोग भी किया

डाकबंगला चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। लेकिन अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी ताकि प्रदर्शनकारियों का पल भर के लिए भी घेराव न हो सके।

शिक्षक और छात्र नेता भी प्रदर्शन में शामिल

प्रदर्शन में अभ्यर्थियों के साथ कई शिक्षक और शिक्षक नेता भी शामिल थे। उनका कहना था कि युवा बेरोजगारों की समस्या सिर्फ अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से अपील की कि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ की समस्या का होगा समाधान, AAI कर रहा बड़ी तैयारी
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

15 Sept 2025 02:08 pm

Published on:

15 Sept 2025 02:07 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना की सड़कों पर फिर मचा बवाल, दरोगा भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा, गांधी मैदान से डाकबंगला तक जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.