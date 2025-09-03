Bihar Bandh: पीएम मोदी को मां की गाली पर NDA का बिहार बंद, तेजस्वी ने विधवा और जर्सी गाय की चर्चा कर पूछे ये सवाल

उन्होंने कहा कि माँ भगवान की प्रतिमूर्ति होती है। माँ अपने कोख में नौ महीने बच्चे को रखती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई राजनीतिक मंच से माँ को भद्दी भद्दी गालियां दी जा सकती हैं? जो हमें भगवान की तरह पाल-पोस कर बड़ा करती हैं, क्या कोई उसी माँ को गाली देने के विषय में सोच सकता है? बिहार को इस घटना ने शर्मसार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए घटक दलों के महिला मोर्चा ने माँ को गाली दिए जाने के खिलाफ 4 सितंबर को बिहार बंद करने का निर्णय लिया है। यह बंद सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, जिससे आम लोगों को भी परेशानी न हो। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं बंद से मुक्त रहेंगी।