Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Bandh: पीएम मोदी को मां की गाली पर NDA का बिहार बंद, तेजस्वी ने विधवा और जर्सी गाय की चर्चा कर पूछे ये सवाल

Bihar Bandh पीएम मोदी को मां की गाली पर बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। एनडीए की ओर से पहले इसका विरोध करते हुए मशाल जुलूस फिर 04 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है। इधर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय की चर्चा कर पीएम से कई सवाल किए हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 03, 2025

Tejashwi Yadav
राजद नेता तेजस्वी यादव ( फोटो - एएनआई )

Bihar Bandh बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने पर बिहार बीजेपी की ओर से 04 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की गई है। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एनडीए के संयुक्त प्रेस वार्ता में दरभंगा में राजद और कांग्रेस के मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी माँ को गाली दिए जाने को लेकर राजद और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए सभी लोगों ने इस घटना की निंदा की और इसे एक माँ को नहीं, सभी माँओं को गाली बताया। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह घटना बिहार को कलंकित करने वाली है।

सुबह सात बजे से दिन में 12 बजे तक रहेगा बंद

उन्होंने कहा कि माँ भगवान की प्रतिमूर्ति होती है। माँ अपने कोख में नौ महीने बच्चे को रखती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई राजनीतिक मंच से माँ को भद्दी भद्दी गालियां दी जा सकती हैं? जो हमें भगवान की तरह पाल-पोस कर बड़ा करती हैं, क्या कोई उसी माँ को गाली देने के विषय में सोच सकता है? बिहार को इस घटना ने शर्मसार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए घटक दलों के महिला मोर्चा ने माँ को गाली दिए जाने के खिलाफ 4 सितंबर को बिहार बंद करने का निर्णय लिया है। यह बंद सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा, जिससे आम लोगों को भी परेशानी न हो। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं बंद से मुक्त रहेंगी।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बीजेपी के 30 विधायकों का कट सकता है टिकट, 3 सांसद लड़ सकते हैं इलेक्शन; दिल्ली में आज अमित शाह के साथ मंथन
पटना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Photo source- ANI)

तेजस्वी यादव ने किया पलटवार

पीएम मोदी को मां की गाली पर बीजेपी के बिहार बंद पर आरजेडी नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि मां तो मां होती है। मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है मां तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी मां-बहन-बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बीजेपी से कई सवाल किए?

कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय

उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों से ब्लात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करें तो वह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी किसी की माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो वाह मोदी जी वाह!, मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोले तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया है।

डीएनए पर सवाल

मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर यह कहते हुए सवाल उठाये कि इनका DNA ही ख़राब है। अर्थात् इनका खून ही ख़राब और ग़लत है तो वह सही है? जेडीयू के लोग बताए जो नख और बाल काट PMO को भेजे थे उनकी रिपोर्ट आ गई है क्या? मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। फिर वो कहे कि मोदी महान!, एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी-साया खोल सरेआम सड़क पर ब्लात्कार की धमकी दें तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज़ तक बुलाते है।

गालियों की चलती फिरती दुकान

इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसू बहा रहे थे वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज़ कोई नहीं है और वह गालियों की चलती फिरती दुकान है। मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया क्या वो किसी की माँ नहीं थी?

गुजरात में बिहारियों की गाली पर पीएम क्यों चुप?

बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते है। बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है तो इनके टेसू नहीं निकलते है। किसान आंदोलन में हज़ारों किसान मारे गए। किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, लाखों लोग मारे गए तब नहीं रोए । पुलवामा-पहलगाम और गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए जब इनके टेसू नहीं निकले। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे है। माँ तो माँ होती है।

ये भी पढ़ें

प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली: राहुल-तेजस्वी समेत 4 पर कोर्ट में सुनवाई आज, कल बिहार बंद
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

03 Sept 2025 11:24 pm

Published on:

03 Sept 2025 11:18 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Bandh: पीएम मोदी को मां की गाली पर NDA का बिहार बंद, तेजस्वी ने विधवा और जर्सी गाय की चर्चा कर पूछे ये सवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट