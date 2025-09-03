Patrika LogoSwitch to English

पटना

प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली: राहुल-तेजस्वी समेत 4 पर कोर्ट में सुनवाई आज, कल बिहार बंद

प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने के मामले पर आरोप प्रत्यारोप के बीच चार सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद करने की घोषणा किया है। इस मामले पर आज पटना के कोर्ट में सुनवाई भी होना है। बीजेपी नेताओं ने पटना में इस मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत चार पर केस दर्ज किया था।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 03, 2025

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है (Photo-IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के मामले पर आज पटना की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ आज परिवाद पत्र पर सुनवाई होगी। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई थी। जिसका वीडियो भी वायरल होने के बाद आरोपी मो. रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी।

चार सितंबर को बिहार बंद

इस मामले में पटना हाई कोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5),61( 1)(2),62, 356, 351 और 353 के तहत मानहानि का मुकादमा दाखिल किया है। परिवाद पत्र में राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश साहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अदालत में यह मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दर्ज है। पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले पर बिहार आरोप प्रत्यारोप के बीच एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंदी रहेगी। बंदी के दौरान बीजेपी समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता और महिलाएं सड़क पर मार्च करेंगी। वे इस मामले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं।

Voter Adhikar Yatra: कौन है नौशाद? जिनके मंच से पीएम मोदी को दी गई गाली?
पटना
mohammad naushad

क्या है मामला

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला बुधवार को दरभंगा पहुंचा था। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के सिमरी में कांग्रेस के टिकट दावेदार मोहम्मद नौशाद की ओर से स्वागत मंच तैयार किया गया था। इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था।

किसके मंच से दी गई थी गाली

बिहार के दरभंगा में जिस मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई वह मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की थी। मोहम्मद नौशाद के मंच से ही उनके किसी समर्थक ने पीएम मोदी को मां की गाली दी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे नौशाद इस समय AICC के मेंबर हैं। वे दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से बिहार में ही कैंप कर रहे हैं। पीएम मोदी को अपशब्द का वीडियो वायरल होने के बाद नौशाद ने एक वीडियो जारी किया है और इसके लिए माफी मांगी है।

Voter Adhikar Yatra पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने वाला दरभंगा में गिरफ्तार, जानिए कौन है मोहम्मद रिजवी?
पटना
image

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

03 Sept 2025 08:02 am

Published on:

03 Sept 2025 07:59 am

Hindi News / Bihar / Patna / प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली: राहुल-तेजस्वी समेत 4 पर कोर्ट में सुनवाई आज, कल बिहार बंद

