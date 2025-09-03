प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली: राहुल-तेजस्वी समेत 4 पर कोर्ट में सुनवाई आज, कल बिहार बंद

इस मामले में पटना हाई कोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5),61( 1)(2),62, 356, 351 और 353 के तहत मानहानि का मुकादमा दाखिल किया है। परिवाद पत्र में राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश साहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अदालत में यह मुकदमा परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दर्ज है। पीएम मोदी को मां की गाली देने के मामले पर बिहार आरोप प्रत्यारोप के बीच एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंदी रहेगी। बंदी के दौरान बीजेपी समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता और महिलाएं सड़क पर मार्च करेंगी। वे इस मामले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं।