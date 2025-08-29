Voter Adhikar Yatra पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने वाला दरभंगा में गिरफ्तार, जानिए कौन है मोहम्मद रिजवी?

पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने से इंकार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी जा सकती है। बीजेपी नेताओं केी ओर से दरभंगा समेत पूरे बिहार में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार गुरुवार की देर रात पुलिस ने छापेमारी कर रिजवी उर्फ राजा को पकड़ लिया है। रिजवी उर्फ राजा पर आरोप है कि राजा ने ही मंच से खड़े होकर पीएम मोदी को गाली दी थी। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। रिजवी दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव का रहने वाला है। बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे।