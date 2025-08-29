Voter Adhikar Yatra पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने वाला दरभंगा में गिरफ्तार, जानिए कौन है मोहम्मद रिजवी?

Voter Adhikar Yatra राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने वाला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे बिहार के दरभंगा जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बनाए गए एक स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिया था। गाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इसके बाद बिहार के कई जिलों में इसको लेकर एफआईआर दर्ज किए गए थे। यह मंच कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद की ओर से तैयार किया गया था, जिन्होंने एक दिन पहले ही माफी मांगी थी।
पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने से इंकार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी जा सकती है। बीजेपी नेताओं केी ओर से दरभंगा समेत पूरे बिहार में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार गुरुवार की देर रात पुलिस ने छापेमारी कर रिजवी उर्फ राजा को पकड़ लिया है। रिजवी उर्फ राजा पर आरोप है कि राजा ने ही मंच से खड़े होकर पीएम मोदी को गाली दी थी। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। रिजवी दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव का रहने वाला है। बुधवार को सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में मंच से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला बुधवार को दरभंगा पहुंचा था। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के सिमरी में कांग्रेस के टिकट दावेदार मोहम्मद नौशाद की ओर से स्वागत मंच तैयार किया गया था। इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था।