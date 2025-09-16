Bihar Crime: पटना में 4 क्विंटल RDX से विस्फोट की धमकी, मुंबई-पटना को दहलाने की धमकी देने वाला सिरफिरा गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, इसी मोबाइल नंबर से 4 सितंबर की सुबह 11:58 बजे गांधी मैदान थाना को दो घंटे के भीतर RDX से ब्लास्ट करने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गांधी मैदान थाने के सरकारी नंबर पर उस दिन सैकड़ों कॉल आए, जिनमें कॉलर कुछ नहीं बोलता था। इसके अलावा, थाने के व्हाट्सअप नंबर पर करीब 5-6 बार मैसेज भेजकर पटना के 23 स्थानों पर बम धमाके और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में दो बच्चों की हत्या की धमकी दी गई।