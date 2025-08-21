Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने लिया ये फैसला, पांच सेल जानिए कैसे करेगा काम

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पांच सेल का गठन किया है। ये चुनाव में मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) तस्करी, साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर निगरानी , फर्जी मुद्रा (फेक करेंसी) और कैश के अवैध लेनदेन पर निगरानी सख्त निगरानी रखने का काम करेगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 21, 2025

विधानसभा चुनाव में सख्त निगरानी के लिए बना पांच सेल। फोटो - बिहार पुलिस सोशल साइट

बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। चुनाव में सशक्त मॉनीटरिंग करने के उदेश्य से पुलिस मुख्यालय की ओर से पांच अलग-अलग सेल का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इन सेल का गठित आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अंतर्गत किया गया है। इसकी जानकारी डीआईजी (आर्थिक अपराध) मानवजीत सिंह ढिल्लो ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दी।

पांच विशेष सेल का गठन

उन्होंने कहा कि जिन पांच विशेष सेल का गठन किया गया है, उसमें मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) तस्करी की रोकथाम, साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर निगरानी, फर्जी मुद्रा (फेक करेंसी) और कैश के अवैध लेनदेन पर निगरानी रखने से संबंधित सेल शामिल हैं। चुनाव के दौरान इन तमाम अवैध गतिविधियों पर समुचित नजर रखने का दायित्व इन विशिष्ट सेल को सौंपा गया है।
चुनाव के दौरान सभी तरह की अनैतिक गतिविधि पर नजर रखना पुलिस की प्राथमिकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी संबंधित सेल और पुलिस के अन्य महकमों को खासतौर से निर्देश जारी किया है।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav: बिहार का एक ऐसा जिला जहां 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर 20-35 वर्षो से है एक ही परिवार का कब्जा
पटना
Bihar Chunav Gaya

विशेष एजेंसियों के साथ बनायेंगे समन्वय

डीआईजी ने बताया कि हाल में इसको लेकर केंद्रीय और राज्य सरकार की विशेष एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक हुई थी। इसमें इनके रोकथाम से संबंधित गहन चर्चा की गई थी और गठित सभी विशिष्ट पांच सेलों को पूरी तरह से सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। इन पांच सेल में अलग-अलग स्तर के पदाधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। इन सभी सेल के कामकाज की सतत मॉनीटरिंग ईओयू के माध्यम से पुलिस मुख्यालय करेगा। इन विशिष्ट सेल के स्तर पर सभी थानों से समन्वय स्थापित कर रोजाना के कामकाज की पड़ताल की जाएगी और इनके स्तर से किए गए कार्यों की निगरानी की जाएगी।

कैश का अवैध तरीके से फ्लो पर रहेगी निगरानी

चुनाव के दौरान कैश का अवैध तरीके से फ्लो बढ़ने की आशंका काफी बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखते हुए सेल हर छोटी-बड़ी गतिविधि और लेनदेन पर नजर रखने के साथ ही इससे संबंधित खूफिया जानकारी एकत्र करने पर खासतौर से फोकस करेगी, ताकि ससमय उचित कार्रवाई की जा सके। विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी तरह के कदाचार की संभावना पर अंकुश लगाने में इन पांच सेल की भूमिका अधिक बढ़ जाती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

21 Aug 2025 07:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव में सख्त निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय ने लिया ये फैसला, पांच सेल जानिए कैसे करेगा काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.