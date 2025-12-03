Bihar police encounter: सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते एक्शन में पुलिस, छपरा में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर

मंगलवार की देर रात छपरा पुलिस को सूचना मिली कि शराब तस्कर अजय राय और उसके साथी नाव से अवैध शराब की खेप लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर अजय राय को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अजय ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अजय राय को गोली लगी, और पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटनास्थल से शराब की खेप और नाव जब्त कर ली।