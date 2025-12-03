Bihar police encounter: सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते एक्शन में पुलिस, छपरा में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर

क्राइम न्यूज (फोटो- पत्रिका)
Bihar police encounter: बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। छपरा जिले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर दूसरा एनकाउंटर किया है। पुलिस और अपराधियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में शराब तस्कर अजय राय घायल हो गया। यह घटना मंगलवार देर रात मांझी थाना क्षेत्र के मदनपुर और दुर्गापुर के बीच हुई। घायल शराब तस्कर कटहरी बाग का रहने वाला है।
मंगलवार की देर रात छपरा पुलिस को सूचना मिली कि शराब तस्कर अजय राय और उसके साथी नाव से अवैध शराब की खेप लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर अजय राय को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अजय ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अजय राय को गोली लगी, और पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटनास्थल से शराब की खेप और नाव जब्त कर ली।
अजय राय पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने कहा कि अवैध शराब की तस्करी रोकने के उद्देश्य से यह किया गया है। साथ ही, पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें, ताकि अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके।
सारण जिले में पिछले 48 घंटों के भीतर यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले शिकारी राय नामक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था। शिकारी राय के हाफ‑एनकाउंटर में एसआई सुमंत कुमार घायल हो गए थे। शिकारी राय हत्या और लूट जैसी संगीन वारदातों का आरोपी है। रविवार को छपरा पुलिस लाइन के पास हुई एक हत्या में भी उसकी संलिप्तता सामने आई थी। घायल शिकारी राय को छपरा पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल और तीन मैगज़ीन बरामद किए थे।
