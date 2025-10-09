बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल को मिला खास तोहफा, पूर्णिया से हैदराबाद के लिए इस दिन से मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट

पूर्णिया एयरपोर्ट से अब दिल्ली के बाद हैदराबाद के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू हो रही है। 26 अक्टूबर से इंडिगो की एयरबस रोजाना यहां से उड़ान भरेगी। इसको लेकर टिकट की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआती किराया करीब 3900 रुपए रखा गया है। पहले यात्रियों को पूर्णिया से हैदराबाद जाने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां किराया 8-10 हजार रुपये तक था। लेकिन, अब पूर्णिया से हैदराबाद के लिए यात्रियों को सीधी फ्लाइट मिलेगी और किराया भी आधा लगेगा। जिससे यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी।