बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल को मिला खास तोहफा, पूर्णिया से हैदराबाद के लिए इस दिन से मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट

त्योहारों में हवाई यात्रा का क्रेज! (photo-patrika)
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिला है। पूर्णिया हवाई अड्डा से कोलकाता, अहमदाबाद और दिल्ली के बाद हैदराबाद के लिए भी 26 अक्तूबर से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस 26 अक्टूबर यानी खरना के दिन से इस नए रूट पर उड़ान भरेगी। इसके शुरू होने से पूर्णिया से हैदराबाद का सफर अब मात्र ढाई घंटे में ही पूरा हो जाएगा।
इस उड़ान को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस नई उड़ान से एनडीए सरकार ने महागठबंधन को साधने का प्रयास किया है। वहीं नई उड़ाना के लिए खरना का दिन तय कर अपने परंपरागत वोटरों को भी गोलबंद करने का प्रयास किया है।
पूर्णिया एयरपोर्ट से अब दिल्ली के बाद हैदराबाद के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू हो रही है। 26 अक्टूबर से इंडिगो की एयरबस रोजाना यहां से उड़ान भरेगी। इसको लेकर टिकट की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआती किराया करीब 3900 रुपए रखा गया है। पहले यात्रियों को पूर्णिया से हैदराबाद जाने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां किराया 8-10 हजार रुपये तक था। लेकिन, अब पूर्णिया से हैदराबाद के लिए यात्रियों को सीधी फ्लाइट मिलेगी और किराया भी आधा लगेगा। जिससे यात्रियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
पूर्णिया से फ्लाइट 3:25 बजे रवाना होकर शाम 5:50 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। जबकि हैदराबाद से ये फ्लाइट दोपहर 12:15 बजे उड़ान भरेगी और 2:25 बजे पूर्णिया पहुंचेगी। इंडिगो दिल्ली रूट पर भी इसी दिन से अपनी डायरेक्ट सर्विस लॉन्च करेगी। एयरबस A320 रोजाना सुबह 10:45 पर दिल्ली से उड़ान भरेगी और 12:50 बजे पूर्णिया पहुंचेगी। पूर्णिया से 1:50 बजे चलकर 3:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से पूर्णिया आने का किराया करीब 4700 रुपए और पूर्णिया से दिल्ली का किराया लगभग 6000 रुपए तय किया गया है।
हवाई सेवा की शुरुआत ऐसे वक्त पर हो रही है जब छठ पर्व मनाया जा रहा है. 26 अक्टूबर को खरना, 27 को डूबते सूर्य और 28 को उगते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी होगी. एयरपोर्ट की दीवारों पर छठ की छटा यात्रियों का स्वागत करेगी
दिल्ली के बाद हैदराबाद की हवाई सेवा की खबर मिलते ही सीमांचल और कोसी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. छठ पर्व पर घर लौटने वालों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगी
15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था. 17 सितंबर से कोलकाता और 18 सितंबर से अहमदाबाद की उड़ानें शुरू हो चुकी हैं. अब दिल्ली के साथ-साथ हैदराबाद की कनेक्टिविटी से यात्री संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है.
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025