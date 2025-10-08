बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीट बंटवारे पर खटपट, चिराग पासवान ने बुलाई आपात बैठक

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इससे पहले पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर ट्वीट करते हुए लिखा “ज़ुल्म के खिलाफ लड़ना है तो मरना सीखो” और बताया कि “जब मैं संकट में होता हूं, मुझे पिताजी की ये पंक्तियां याद आती हैं.” इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि चिराग पासवान ने ट्वीट से यह संकेत दिया है कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया में उनकी पार्टी को नजरंदाज किया जा रहा है। उन्हें असमंजस में छोड़ा जा रहा है। अगर 'सम्मानजनक' हिस्सेदारी की मांग पूरी न हुई तो वह सख्ती दिखा सकते हैं। चिराग की इस ट्वीट के बाद गुरूवार को पार्टी की बुलाई गई बैठक को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।