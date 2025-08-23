Purnia News: पूर्णिया में एक साथ उठी पांच अर्थियां, साथियों को बचाने के क्रम में हुई सभी की मौत

इधर, एनएच 27 के मिलिट्री पुल के समीप 22 अगस्त को हुई इस घटना को गंभीरता से लिया है। इन बच्चों की मौत कोसी नदी धार में बन रहे अर्धनिर्मित बांध के पास गहरी खुदाई से बने पानी भरे गड्ढे में डूबने से हुई थी। इन पांच लोगों की मौत को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के आदेश पर शुक्रवार की देर रात को ही

कसबा सीओ रीता कुमारी के लिखित बयान पर बांध निर्माण कार्य कराने वाले संवेदक उदयकांत झा, विभाग के कार्यपालक अभियंता अनुपम विजय, सहायक अभियंता कमल कुमार एवं कनीय अभियंता संजय गुप्ता के खिलाफ कसबा थाना में गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।