Purnia News: पूर्णिया में एक साथ उठी पांच अर्थियां, साथियों को बचाने के क्रम में हुई सभी की मौत

Purnia News पूर्णिया में शनिवार को एक साथ पांच बच्चों की अर्थी निकली। इसको देखकर पूरा शहर में कोहराम मचा था। हर कोई रो रहा था। दरअसल, एक दूसरे को बचाने की प्रयास में पांच बच्चों की मौत हो गई।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 23, 2025

funeral of five people died
पूर्णिया में एक साथ उठी पांच अर्थियां। फोटो- सोशल मीडिया

Purnia News पूर्णिया के नगर परिषद कसबा के सुभाष नगर मोहल्ले से आज (शनिवार)एक साथ 5 अर्थियां उठी। इसको देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। चीख पुकार और सिसकियों के बीच लोग एक दूसरे का ढांढस बांधते नजर आए। शुक्रवार को पांच लोगों की मौत डूबने से हो गयी थी। आज मिलिट्री पुल के समीप श्मशान घाट पर पांचों शवों को बारी-बारी से दफनाया गया।

एक साथ उठी पांच अर्थी

शहर से पांचो अर्थी एक साथ जब उठी तो अंतिम यात्रा के सैकड़ों लोग शामिल हो गए। दोपहर तक हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शव यात्रा के दौरान कई थानों की पुलिस भी मौजूद थी। सुरक्षा की कमान खुद सदर एसडीपीओ टू राजेश कुमार संभाल रहे थे। मरने वालों की पहचान 8 वर्षीय बच्ची गौरी कुमारी, उनकी बुआ सुलोचना देवी, शेखर कुमार, कुन्ना कुमार उर्फ करण कुमार एवं सचिन कुमार के रूप में हुई। इन सभी को दफनाया गया।

संवेदक और इंजीनियर पर हत्या का केस दर्ज

इधर, एनएच 27 के मिलिट्री पुल के समीप 22 अगस्त को हुई इस घटना को गंभीरता से लिया है। इन बच्चों की मौत कोसी नदी धार में बन रहे अर्धनिर्मित बांध के पास गहरी खुदाई से बने पानी भरे गड्ढे में डूबने से हुई थी। इन पांच लोगों की मौत को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के आदेश पर शुक्रवार की देर रात को ही
कसबा सीओ रीता कुमारी के लिखित बयान पर बांध निर्माण कार्य कराने वाले संवेदक उदयकांत झा, विभाग के कार्यपालक अभियंता अनुपम विजय, सहायक अभियंता कमल कुमार एवं कनीय अभियंता संजय गुप्ता के खिलाफ कसबा थाना में गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

एसडीएम ने दिए ये आदेश…

सदर एसडीएम पार्थ गुप्ता ने आदेश दिया कि जो गड्ढे संवेदक ने खुदवाये हैं उसे पुनः बंद करवाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना फिर नहीं हो। इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास डंप किए जा रहे कचरे को भी हटाने का निर्देश दिया गया है। वहीं निर्माण स्थल पर संवेदक के पॉकलेन मशीन, ट्रैक्टर व जेसीबी को पुलिस को अपनी निगरानी में रखने का आदेश दिया गया है।

Bihar news

Updated on:

23 Aug 2025 11:46 pm

Published on:

23 Aug 2025 11:44 pm

Purnia News: पूर्णिया में एक साथ उठी पांच अर्थियां, साथियों को बचाने के क्रम में हुई सभी की मौत

