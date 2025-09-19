पटना में सुहाना हुआ मौसम, लेकिन 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा बिहार का मौसम

Rain Alert: बिहार में मानसून की गतिविधियां इस सप्ताह भी सक्रिय बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 सितंबर को राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कैमूर, रोहतास, गया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, नवादा और अररिया शामिल हैं।
राजधानी पटना, गया, नालंदा, शेखुपरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना में सुबह 11 बजे से हल्की झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना और ठंडक भरा हो गया। इस बारिश ने गर्मी और उमस दोनों को थोड़ी राहत दी।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा अभी भी सक्रिय है। उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार में नमी युक्त पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। विशेष रूप से 19 से 21 सितंबर तक उत्तर-मध्य और पूर्वी जिलों जैसे मुजफ्फरपुर, सहरसा, भोजपुर, सुपौल और अररिया में कहीं-कहीं भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद 22 से 24 सितंबर तक दक्षिण और दक्षिण-मध्य जिलों में वज्रपात की संभावना बनी रहेगी।
मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों का विस्तृत पूर्वानुमान भी जारी किया है। 19 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 20 सितंबर को अधिकतम 34 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। 21 सितंबर को हल्की बारिश के साथ तापमान अधिकतम 34 और न्यूनतम 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। 22 और 23 सितंबर को भी अलग-अलग क्षेत्रों में हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है, वहीं 24 सितंबर को मध्यम बारिश के आसार हैं।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिन हवा की गति हल्की रहेगी और यह मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिणी दिशा में बह सकती है। वातावरण में नमी बनी रहने से उमस अधिक महसूस होगी। इसके कारण लोग गर्मी के साथ-साथ चिपचिपापन भी अनुभव कर सकते हैं।
भारी बारिश के चलते प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बारिश और आंधी के दौरान बिजली गिरने, जलभराव और सड़क पर फिसलन जैसी घटनाओं से बचाव के लिए सतर्कता बरतें। नदी किनारे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।