पटना में सुहाना हुआ मौसम, लेकिन 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अगले 5 दिन कैसा रहेगा बिहार का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा अभी भी सक्रिय है। उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य बिहार में नमी युक्त पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। विशेष रूप से 19 से 21 सितंबर तक उत्तर-मध्य और पूर्वी जिलों जैसे मुजफ्फरपुर, सहरसा, भोजपुर, सुपौल और अररिया में कहीं-कहीं भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद 22 से 24 सितंबर तक दक्षिण और दक्षिण-मध्य जिलों में वज्रपात की संभावना बनी रहेगी।