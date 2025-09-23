आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से मांगी सफाई, निशाने पर डिप्टी सीएम और BJP प्रदेश अध्यक्ष, टिकट पर दी बगावत की धमकी

बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांगी है। यही नहीं, उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 2025 चुनाव में उन्हें हराने वाले ‘अपने ही लोग’ दोबारा टिकट पाते हैं, तो वे गठबंधन के खिलाफ खुलकर प्रचार करेंगे।