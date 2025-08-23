Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Road Accident: पटना में दर्दनाक सड़क हादसे में सात महिला समेत आठ की मौत; 4 की हालत गंभीर

Road Accident पटना में शनिवार को हुए सड़क हादसे में सात महिला समेत आठ लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मी को इलाज के लिए एनएमसीए में भर्ती कराया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 23, 2025

Road Accident
Road Accident (Patrika Photo)

Road Accident: पटना में शनिवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सात महिलायें शामिल हैं। जबकि इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। ऑटो और हाइवा ट्रक की इस टक्कर जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जप्त कर लिया है। जबकि ड्राइवर अपना हाइवा ट्रक को लेकर भाग गया है। यह घटना पटना सिटी से सटे दनियावां थाने की है। दुर्घटना के शिकार लोग नालंदा जिले के रहने वाले बताए जाए रहे हैं।

गंगा स्नान करने जा रही थी महिलायें

यह घटना शाहजहांपुर के दनियावां हिलसा स्टेट हाइवे 4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास हुई। ऑटो की ट्रक से टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि उसको सुनकर आस पास के लोग दौड़े। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर जख्मी लोगों को बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा है। सभी लोग की पहचान नालंदा के रेरा मलामा गांव निवासी के रूप में हुई हैं। एक ऑटो पर सवार होकर ये सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। इसी क्रम में यह घटना हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया है। पुलिस सीटीटीवी की मदद से उसकी तलाश कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

23 Aug 2025 10:49 am

Published on:

23 Aug 2025 10:48 am

Hindi News / Bihar / Patna / Road Accident: पटना में दर्दनाक सड़क हादसे में सात महिला समेत आठ की मौत; 4 की हालत गंभीर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.