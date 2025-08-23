Road Accident: पटना में दर्दनाक सड़क हादसे में सात महिला समेत आठ की मौत; 4 की हालत गंभीर

Road Accident: पटना में शनिवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सात महिलायें शामिल हैं। जबकि इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। ऑटो और हाइवा ट्रक की इस टक्कर जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को जप्त कर लिया है। जबकि ड्राइवर अपना हाइवा ट्रक को लेकर भाग गया है। यह घटना पटना सिटी से सटे दनियावां थाने की है। दुर्घटना के शिकार लोग नालंदा जिले के रहने वाले बताए जाए रहे हैं।
यह घटना शाहजहांपुर के दनियावां हिलसा स्टेट हाइवे 4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास हुई। ऑटो की ट्रक से टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि उसको सुनकर आस पास के लोग दौड़े। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर जख्मी लोगों को बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा है। सभी लोग की पहचान नालंदा के रेरा मलामा गांव निवासी के रूप में हुई हैं। एक ऑटो पर सवार होकर ये सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। इसी क्रम में यह घटना हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया है। पुलिस सीटीटीवी की मदद से उसकी तलाश कर रही है।