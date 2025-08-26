Road Accident in Patna:पटना में तेज रफ्तार का कहर! तेज रफ्तार थार ने 5 को रौंदा; एक ही परिवार के 4 की मौत

Road Accident in Patna पटना से सटे बाढ़ में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सभी लोग सड़क किनारे खड़े थे. इस दौरान बेकाबू वाहन ने सभी को रौंद दिया. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
यह घटना सोमवार की रात की है। बाढ़ के जमुनीचक में फोरलेन के एप्रोच टू लेन रोड की है। शौच के बाद महिलायें सड़क पर खड़ी थी इसी दौरान तेज रफ्तार ने उन सभी को थार गाड़ी ने कुचला दिया। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं 3 बच्चियों के साथ शौच के लिए घर से निकली थीं। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिवार वाले उन्हें खोजने निकले। गांव के एक युवक को सड़क पर एक बच्ची का शव मिला। पास ही दूसरी बच्ची का शव पड़ा था। मृतकों के शव सड़क पर बिखरे हुए थे। घटना को लेकर लोगों ने NH-30A को जाम कर दिया है। इसको लेकर बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन सड़क पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई थी।