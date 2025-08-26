Road Accident in Patna:पटना में तेज रफ्तार का कहर! तेज रफ्तार थार ने 5 को रौंदा; एक ही परिवार के 4 की मौत

बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं 3 बच्चियों के साथ शौच के लिए घर से निकली थीं। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिवार वाले उन्हें खोजने निकले। गांव के एक युवक को सड़क पर एक बच्ची का शव मिला। पास ही दूसरी बच्ची का शव पड़ा था। मृतकों के शव सड़क पर बिखरे हुए थे। घटना को लेकर लोगों ने NH-30A को जाम कर दिया है। इसको लेकर बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन सड़क पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई थी।