BPSC TRE-4 को लेकर पटना में फिर बवाल, सड़कों पर उतरे लाखों अभ्यर्थी, क्या है वजह?

BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती के लिए बिहार सरकार ने मई 2025 में विज्ञापन जारी करने की घोषणा की थी। लेकिन अब तक 1 लाख 20 हजार सीटों की बहाली का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। वहीं सरकार द्वारा जारी केवल 26 हजार सीटों का विज्ञापन अभ्यर्थियों को जुमला और केवल “लॉलीपॉप” देने जैसा लगता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि वन कैंडिडेट, वन रिजल्ट की नीति, प्रमाण पत्रों की जांच और परीक्षा का कैलेंडर समय पर लागू नहीं हुआ, तो आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है।