Bihar Election Result से पहले सासाराम में CCTV और ट्रक घुसने को लेकर हंगामा, काउंटिंग सेंटर पर लाठीचार्ज

Bihar Election Result बिहार में मतों की गिनती से पहले सासाराम में भारी हंगामा के बाद लाठी चार्ज की खबर है। हंगामा स्ट्रॉग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद होने और एक ट्रक के स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने के बाद शुरू हुआ। इसको लेकर हंगामे की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। तकिया बाजार समिति में स्थित दिनारा विधानसभा के स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद होने पर आरजेडी प्रत्याशी व उनके कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कई दलों के प्रत्याशी स्ट्रांग रूम पहुंचे व जिला प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया हैं।