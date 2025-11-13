Bihar Election Result से पहले सासाराम में CCTV और ट्रक घुसने को लेकर हंगामा, काउंटिंग सेंटर पर लाठीचार्ज

सासाराम में CCTV और ट्रक घुसने को लेकर हंगामा । फोटो-सोशल साइट फेसबुक
Bihar Election Result बिहार में मतों की गिनती से पहले सासाराम में भारी हंगामा के बाद लाठी चार्ज की खबर है। हंगामा स्ट्रॉग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद होने और एक ट्रक के स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने के बाद शुरू हुआ। इसको लेकर हंगामे की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हंगामा कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। तकिया बाजार समिति में स्थित दिनारा विधानसभा के स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद होने पर आरजेडी प्रत्याशी व उनके कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कई दलों के प्रत्याशी स्ट्रांग रूम पहुंचे व जिला प्रशासन को कठघरे में खड़ा कर दिया हैं।
ईवीएम में छेड़छाड़ पर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने तकिया बाजार समिति के गेट पर बुधवार की देर रात से हंगामा शुरू कर दिया। प्रत्याशियों का आरोप था कि स्ट्रांग रूम के अंदर एवं गेट पर कैमरा बंद है। जिसकी वजह से स्ट्रांग रूम की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर कई प्रत्याशी और उनके समर्थक हंगामा करने लगे। इसी बीच एक ट्रक बाजार समिति परिसर में प्रवेश किया और करीब 3 घंटे बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। बाजार समिति परिसर में प्रवेश गेट पर प्रत्याशियों और समर्थकों ने उसे रोक दिया।
इसपर बाजार समिति परिसर में प्रवेश द्वार पर खड़े प्रत्याशियों ने सवाल खड़ा किया कि बिना जांच किए ट्रक अंदर क्यों ले जाया गया। सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों है? इस बात को लेकर सातों विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ तकिया बाजार समिति के गेट पर पहुंच गए। इसके बाद सभी लोग जबरदस्त विरोध करने लगे। बवाल इतना बढ़ गया कि रात करीब 2:30 बजे भारी संख्या में पुलिस बल को यहां बुलाना पड़ा। पुलिस ने पहले इनको शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा कर रहे लोग जब शांत नहीं हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को शांत किया।
पुलिस की लाठी से सासाराम के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह एवं एक पत्रकार भी जख्मी हो गए हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक लाठीचार्ज को गलत व बेबुनियाद बता रहे हैं। इधर, जिलाधिकारी उदिता सिंह ने इस मामले में चिनारी विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि उक्त ट्रक चेनारी विधानसभा से संबंधित था। जिसमें खाली बक्शा पड़ा था। फिलहाल तकिया बाजार समिति के गेट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकिया बाजार में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है।
इधर, आरजेडी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियो शेयर किया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि मुजफ्फरपुर स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की सूचना बिहार के अन्य जिलों से भी मिल रही है। पार्टी ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं और धांधली की आशंका जताई है।
इधर,आरजेडी के वीडियो शेयर करने के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने भी सीसीटीवी फुटेज का एक वीडियो साझा किया और राजद के दावों को झूठा तथा अफवाह करार दिया। प्रशासन ने अपनी सफाई में कहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बताया। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने आरजेडी के दावे का खंडन किया है। प्रशासन ने अपने आधिकारिक पोस्ट में साफ कहा कि कैमरा एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है, वह पूरी तरह गलत और भ्रामक है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग