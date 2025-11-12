साउथ के सुपरस्टार की पत्नी का मोबाइल हैक कर 150 ठगों ने वसूले डेढ़ लाख, बिहार के गांव से है कनेक्शन

पुलिस के अनुसार, 15 सितंबर को प्रियंका उपेंद्र को उनके मोबाइल फ़ोन पर एक संदिग्ध लिंक आया। चूँकि उन्होंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लिंक देखकर उनको लगा कि यह लिंक उससे ही जुड़ा है। इसलिए भेजने वाले ने जब उनसे ओटीपी शेयर करने को कहा, तो उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया। उनके ऐसा करने के साथ ही उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। पति पत्नी दोनों को इसकी भनक लगती इससे पहले हैकर ने साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से कई लोगों से करीब डेढ़ लाख रुपये से ज़्यादा की रकम वसूल ली थी। प्रियंका ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिजिटल ट्रेल पर नज़र रखी गई। पुलिस को इसी क्रम में पता चला कि आरोपी बिहार के दशरथपुर गांव का है। ठगी का यह सब काम इसी गांव से हो रहा है। इस काम में अकेले विकास ही नहीं उसके साथ करीब 150 लोग लगे हैं।