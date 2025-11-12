मोकामा चुनाव नतीजे पर जश्न के लिए अनंत सिंह के यहां आया दो टैंकर दूध, बन रहे एक लाख रसगुल्ले, 23000 वर्ग फीट में महाभोज का पंडाल

JVC Exit Poll 2025 के अनुसार, मोकामा सीट से बाहुबली अनंत सिंह जीत रहे हैं। जबकि आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव हार रही हैं। इधर, News Pinch के सर्वे के अनुसार मोकामा से अनंत सिंह (JDU) वीणा देवी (RJD) से हार सकते हैं! इन सब के बीच अनंत सिंह के घर पर महाभोज की तैयारी पूरे जोरशोर से चल रही है। तैयारी में लगे संजय सिंह पत्रिका डॉट क़म से बात करते हुए कहते हैं हमारी जीत पक्की है। 14 को तो इसकी बस औपचारिक घोषणा होनी है। सर्वे रिपोर्ट में हार से जुड़े सवाल पर वे कहते हैं कि जमीन पर काम हम कर रहे थे, तो फिर हमें पता है कौन हारेगा और कौन जीतेगा। हम लोग सर्वे रिपोर्ट को नहीं मानते हैं।