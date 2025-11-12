मोकामा चुनाव नतीजे पर जश्न के लिए अनंत सिंह के यहां आया दो टैंकर दूध, बन रहे एक लाख रसगुल्ले, 23000 वर्ग फीट में महाभोज का पंडाल

अनंत सिंह। फोटो सोशल साइट फेसबुक
बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो गई। 14 नवंबर को अब रिजल्ट आएगा। इस दफा विधानसभा चुनाव में मोकामा सबसे ज्यादा हॉट सीट बना रहा। इसकी दो वजह रही। एक इस सीट पर दो बाहुबली आमने सामने थे और दूसरा दुलारचंद यादव की हत्या। इसकी वजह से पहले चरण की वोटिंग से पहले से यह सीट चर्चा में बनी रही। चर्चा की वजह रिजल्ट से पहले अनंत सिंह के यहां महाभोज की तैयारी है। मोकामा में बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी ने मुकाबला को त्रिकोणीय बना दिया है। इस सीट को लेकर कुछ सर्वे रिपोर्ट में अनंत सिंह को जीतते दिखाया जा रहा है। जबकि कुछ में उनकी हार बतायी जा रहा है।
JVC Exit Poll 2025 के अनुसार, मोकामा सीट से बाहुबली अनंत सिंह जीत रहे हैं। जबकि आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव हार रही हैं। इधर, News Pinch के सर्वे के अनुसार मोकामा से अनंत सिंह (JDU) वीणा देवी (RJD) से हार सकते हैं! इन सब के बीच अनंत सिंह के घर पर महाभोज की तैयारी पूरे जोरशोर से चल रही है। तैयारी में लगे संजय सिंह पत्रिका डॉट क़म से बात करते हुए कहते हैं हमारी जीत पक्की है। 14 को तो इसकी बस औपचारिक घोषणा होनी है। सर्वे रिपोर्ट में हार से जुड़े सवाल पर वे कहते हैं कि जमीन पर काम हम कर रहे थे, तो फिर हमें पता है कौन हारेगा और कौन जीतेगा। हम लोग सर्वे रिपोर्ट को नहीं मानते हैं।
अनंत सिंह की ओर से 14 नवंबर के महाभोज के लिए सभी को निमंत्रण भेज दिया गया है। पटना स्थित उनके सरकारी आवास पर 23,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में टेंट-पंडाल बनकर तैयार हो गया है। अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि भोज में 50,000 लोगों को खिलाने-पिलाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके लिए हलवाइयों की एक बड़ी टीम एक लाख गुलाब जामुन और 1 लाख सफेद रसगुल्ले बना रहे हैं। मिठाइयों को बनाने के लिए 2 टैंकर दूध मंगवाया गया है। जिसकी कीमत करीब 6 लाख है। यह महाभोज 14 नवंबर को होगा।
