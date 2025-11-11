Bihar Election 2025 Phase 2: सीमांचल में वोटर्स की लगी लंबी कतार, किसे होगा फायदा?

कटिहार की चर्चा सुबह से होती रही। यहां दिल्ली और हरियाणा में काम करने वाले लोग वोट करने आए थे। रेलवे स्टेशन ये सभी लोग वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए थे। यहां पर इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाम 5 बजे तक 75.23 प्रतिशत वोट पड़े हैं। कटिहार में कुल 07 विधानसभा सीट हैं । सीमांचल के वोटरों को गोलबंद करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी ने इन इलाकों में काफी जोर लगाया था। इनके चुनाव प्रचार का कितना असर पड़ेगा यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा।