Bihar Election 2025 Phase 2: सीमांचल में वोटर्स की लगी लंबी कतार, किसे होगा फायदा?

बिहार विधानसभा चुनाव (Photo-Patrika)
Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में बंपर वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में पहले चरण का रिकार्ड भी टूट गया। दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत वोट पड़े हैं। वहीं, पहले चरण में 65.1 प्रतिशत मतदान हुआ था। यानी दूसरे चरण में पहले चरण से 2 पर्सेंट ज्यादा वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में कुल 122 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ। सीमांचल आजादी के बाद पहली बार किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में जमकर वोटिंग की है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।
सीमांचल के चार जिलों की बात करें तो किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.26 प्रतिशत वोटिंग हुई है। हालांकि, यह आंकड़े अभी और बढ़ सकता है। क्योंकि ये शाम 5 बजे तक के ही आंकड़े हैं। सीमांचल के चार जिलों में मतदाताओं ने पूरे बिहार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किशनगंज में कुल 04 विधानसभा सीट है।
वोटिंग के मामले में सीमांचल में दूसरे स्थान पर पूर्णिया जिला रहा। शाम 5 बजे तक यहां पर 73.79 प्रतिशत वोट पड़े हैं. पूर्णिया वोटिंग के लिहाज से दूसरे नंबर पर रहा। पूर्णिया में कुल 07 विधानसभा की सीटें हैं।
अररिया में भी जमकर वोट पड़े। वोटिंग करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलेऔर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अररिया में शाम 5 बजे तक 67.79 प्रतिशत वोट पड़े हैं। यह आंकड़े और बढ़ सकते हैं। अररिया के कुल छह विधानसभा सीट है.
कटिहार की चर्चा सुबह से होती रही। यहां दिल्ली और हरियाणा में काम करने वाले लोग वोट करने आए थे। रेलवे स्टेशन ये सभी लोग वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए थे। यहां पर इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाम 5 बजे तक 75.23 प्रतिशत वोट पड़े हैं। कटिहार में कुल 07 विधानसभा सीट हैं । सीमांचल के वोटरों को गोलबंद करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी ने इन इलाकों में काफी जोर लगाया था। इनके चुनाव प्रचार का कितना असर पड़ेगा यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा।
