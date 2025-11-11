Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर, EVM खराब होने की भी मिली शिकायत

भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर। फोटो- सोशल साइट-फेसबुक
Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भी वोटरों का जोश हाई पर है। बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार की सुबह से वोटिंग हो रही है। सुबह नौ बजे तक 14.55 फीसदी वोटिंग हुई है। वोटिंग को लेकर कई तस्वीर सामने आ रही है। एक तस्वीर बोधगया विधानसभा के फतेहपुर मध्य विद्यालय बूथ से सामने आयी है। यहां एक वोटर भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचे हैं। इस दैरान कुछ जगहों पर पुल नहीं बनने पर वोटों का बहिष्कार कर दिया है। इधर, गयाजी जिले में फतेहपुर के बूथ संख्या-227 पर ईवीएम में गड़बड़ी की भी सूचना आ रही है। इसकी वजह से यहां पर करीब डेढ़ घंटा तक मतदान रुका रहा।
बिहार के अररिया विधानसभा क्षेत्र के किस्मत खवासपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 प्राथमिक विद्यालय सगुना बूथ नम्बर 33 से वोट बहिष्कार की सूचना है। वोटरों का कहना है कि पिछली दफा नेताजी पुल बनवाने का वादा किए थे। लेकिन, पांच साल में पुल नहीं बना है। इसकी वजह से हम लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं।
बिहार के इमामगंज विधानसभा के बूथ संख्या- 87 पर ईवीएम मशीन में तकनीकि खराबी की वजह से कुछ देर तक मतदान रूका रहा। गयाजी जिले में फतेहपुर के बूथ संख्या-227 पर ईवीएम में गड़बड़ी की की वजह से यहां पर करीब डेढ़ घंटा तक मतदान रुका रहा।
बिहार में दूसरे और अतिंम चरण के मतदान को लेकर दिल्ली और पंजाब से भी लोग कटिहार पहुंचे हैं। दिल्ली और पंजाब से वोटिंग करने कटिहार आए वोटर सुबह 6:15 बजे ही पहुंच गए थे। कटिहार स्टेशन पर भी मंगलवार को मतदान के दिन बड़ी संख्या में भीड़ है। कहा जा रहा है कि रोजी रोजगार के लिए बाहर गए लोग मतदान करने के लिए बिहार लौटे हैं। ये लोग मतदान करने के लिए ट्रेन पकड़कर अपने गृह जिले पहुंचे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग