Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार चुनाव के दूसरे चरण में भैंस पर बैठ वोट देने पहुंचा वोटर, EVM खराब होने की भी मिली शिकायत

Bihar Election 2025 Phase 2: बिहार में दूसरे चरण के मतदान में भी वोटरों का जोश हाई पर है। बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार की सुबह से वोटिंग हो रही है। सुबह नौ बजे तक 14.55 फीसदी वोटिंग हुई है। वोटिंग को लेकर कई तस्वीर सामने आ रही है। एक तस्वीर बोधगया विधानसभा के फतेहपुर मध्य विद्यालय बूथ से सामने आयी है। यहां एक वोटर भैंस पर चढ़कर वोट डालने पहुंचे हैं। इस दैरान कुछ जगहों पर पुल नहीं बनने पर वोटों का बहिष्कार कर दिया है। इधर, गयाजी जिले में फतेहपुर के बूथ संख्या-227 पर ईवीएम में गड़बड़ी की भी सूचना आ रही है। इसकी वजह से यहां पर करीब डेढ़ घंटा तक मतदान रुका रहा।