पटना

Delhi Blast Impact: पटना में एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा बढ़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी

Delhi Blast Impact दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 20 जिलों में मंगलवार की सुबह 07 बजे से चल रहे मतदान को देखते हुए नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 11, 2025

Delhi Blast के बाद पटना में वाहनों की जांच करती पटना पुलिस। फोटो- पत्रिका

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार की शाम हुए धमाके के बाद पटना समेत पूरे बिहार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार में चल रहे दूसरे चरण के मतदान को लेकर नेपाल बॉर्डर पर भी निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मतदान केंद्र के आस पास में किसी भी लावारिस वाहन और सामग्री दिखने पर उसकी जांच करने का भी निर्देश दिया गया है। दूसरे चरण में आज बिहार के 20 जिला के 122 सीटों पर मतदान चल रहा है। अभी तक किसी भी मतदान केंद्र से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा कड़ी

दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी को इसको लेकर तैनात किए गए हैं। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। नेपाल की सीमा से सटे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में विशेष चौकसी बरती जा रही है।

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई

पटना में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, महावीर मंदिर और भीड़भाड़ वाले बाजार के अलावा महत्वपूर्ण जगहों की भी सुरक्षा बढ़ाई दी गई है। पटना पुलिस की ओर से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सहित महावीर मंदिर जैसे जगहों पर आने जाने वाले लोगों की जांच कर रही है। पटना का बाकरगंज, गांधी मैदान, डाकबंगला चौराहा, मौर्य लोक परिसर, मॉल, बस स्टैंड और बाजार क्षेत्रों में भी पुलिस गश्त तेज कर दी गई। सड़कों पर बैरिकेड लगाकर संदिग्ध वाहनों की तलाशी की जा रही है। वरीय अधिकारियों को भी क्षेत्र में सक्रिय रहने को कहा गया है।

लावारिस वाहनों पर विशेष निगरानी

पटना के रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने सभी थानेदार को गशती तेज करने को कहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी लगातार स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है। एयरपोर्ट, स्टेशन, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों को लावारिस वाहन और अन्य सामग्री दिखे तो उसकी जांच करने को कहा गया। अंतरराष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ को और पटना स्टेशन समेत अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी से संदिग्ध लोगों और संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश दिया गया है। ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो।

सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात

रेलवे स्टेशन पर सादे लिबास में जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है। स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही डॉग स्क्वायड और अन्य उपकरण के माध्यम से स्टेशन परिसर और ट्रेनों की जांच की जा रही है।

Bihar Security Alert: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पढ़िए पुलिस मुख्यालय के निर्देश
पटना
patna marine drive encounter

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

11 Nov 2025 09:47 am

Published on:

11 Nov 2025 09:39 am

Hindi News / Bihar / Patna / Delhi Blast Impact: पटना में एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा बढ़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी

