Delhi Blast Impact: पटना में एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा बढ़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ी

पटना के रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने सभी थानेदार को गशती तेज करने को कहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को भी लगातार स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है। एयरपोर्ट, स्टेशन, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों को लावारिस वाहन और अन्य सामग्री दिखे तो उसकी जांच करने को कहा गया। अंतरराष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ को और पटना स्टेशन समेत अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी से संदिग्ध लोगों और संदिग्ध वस्तुओं पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश दिया गया है। ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो।