बिहार चुनाव 2025: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पढ़िए पुलिस मुख्यालय के निर्देश

बिहार चुनाव 2025:  दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 20 जिलों में मंगलवार की सुबह 07 बजे से मतदान होना है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 10, 2025

patna marine drive encounter

पटना पुलिस

बिहार चुनाव 2025: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए जोरदार धमाका हुआ है। इसके बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी करने के बाद जिले के सभी पुलिस अधीक्षकों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने के साथ साथ आवश्यक सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गये हैं। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर बिहार के 20 जिलों में पहले से ही अलर्ट जारी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।

दिल्ली में ब्लास्ट

सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए जोरदार ब्लास्ट की वजह से आसपास खड़े वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस ब्लास्ट में अभी तक कई लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं। धमाके की सूचना पर दमकल की कुल 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

दूसरे चरण के मतदान को लेकर सख्ती बढ़ी

इधर, बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। मंगलवार 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग है। जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के डीजी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने चुनाव में सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर मुख्यालय का भ्रमण करने के साथ ही बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात भी किया। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सीएपीएफ की कुल 1650 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो किसी भी परिस्थिति में विषम कोटि उच्च कोटि के आदर्शों के साथ चुनाव संपन्न कराने में पूर्णत: सक्षम है।

बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे 40 से कम उम्र के ये उम्मीदवार
पटना
Bihar Election 2025

10 Nov 2025 09:41 pm

10 Nov 2025 09:33 pm

