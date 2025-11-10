बिहार चुनाव 2025: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पढ़िए पुलिस मुख्यालय के निर्देश

बिहार चुनाव 2025: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए जोरदार धमाका हुआ है। इसके बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी करने के बाद जिले के सभी पुलिस अधीक्षकों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने के साथ साथ आवश्यक सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गये हैं। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर बिहार के 20 जिलों में पहले से ही अलर्ट जारी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।