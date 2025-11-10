बिहार चुनाव 2025: दिल्ली धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पढ़िए पुलिस मुख्यालय के निर्देश

पटना पुलिस
बिहार चुनाव 2025: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए जोरदार धमाका हुआ है। इसके बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बिहार के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी करने के बाद जिले के सभी पुलिस अधीक्षकों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने के साथ साथ आवश्यक सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गये हैं। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर बिहार के 20 जिलों में पहले से ही अलर्ट जारी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश में संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।
सोमवार को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए जोरदार ब्लास्ट की वजह से आसपास खड़े वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस ब्लास्ट में अभी तक कई लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं। धमाके की सूचना पर दमकल की कुल 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
इधर, बिहार में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। मंगलवार 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग है। जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के डीजी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने चुनाव में सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर मुख्यालय का भ्रमण करने के साथ ही बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात भी किया। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सीएपीएफ की कुल 1650 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो किसी भी परिस्थिति में विषम कोटि उच्च कोटि के आदर्शों के साथ चुनाव संपन्न कराने में पूर्णत: सक्षम है।
