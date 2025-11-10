Patrika LogoSwitch to English

Delhi Blast: कार से दो फीट की दूरी पर था शख्स, बाल-बाल बची जान, सुनाई आंखों देखी

धमाके में घायल हुए ऑटो ड्राइवर जीशान ने बताया, 'मेरे सामने वाली कार लगभग दो फीट दूर थी। मुझे नहीं पता कि उसमें बम था या कुछ और, लेकिन उसमें धमाका हुआ। वो एक स्विफ्ट डिजायर कार थी।'

नई दिल्ली

image

Shaitan Prajapat

Nov 10, 2025

Blast in Delhi

दिल्ली के लाल किले के पास बड़ा धमाका (Photo-ANI)

Delhi Blast: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार की शाम को जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, एक दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों में पुलिस एहतियाती कदम उठाते हुए पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ा दी गई है।

बाल बाल बची जान : ऑटो ड्राइवर

धमाके में घायल हुए ऑटो ड्राइवर जीशान ने बताया, 'मेरे सामने वाली कार लगभग दो फीट दूर थी। मुझे नहीं पता कि उसमें बम था या कुछ और, लेकिन उसमें धमाका हुआ। वो एक स्विफ्ट डिजायर कार थी।' इस खौफनाक के बारे में बात करते हुए जीशान ने बताया कि आज उनकी बाल बाल जान बची है।

पीएम मोदी ने अमित शाह से बात की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से घटना की जानकारी ली। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से घटना की जानकारी ली। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। अमित शाह ने आईबी चीफ से भी घटना की जानकारी ली। इसके अलावा, गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को एनआईए की विशेष टीम घटनास्थल पर भेजने के निर्देश दिए हैं।

हमारी सारी टीम वहां मौजूद है: उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी

धमाके पर उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी एके मलिक ने कहा, 'हमें शाम 6:55 बजे एक फोन आया था वहां एक गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ गाड़ियो में आग लग गई है। हमने 7:29 बजे आग बुझा दी थी। हम पुलिस से बात कर रहे हैं। हमारी सारी टीम वहां मौजूद है।'

10 Nov 2025 09:22 pm

10 Nov 2025 09:12 pm

