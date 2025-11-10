Delhi Blast: कार से दो फीट की दूरी पर था शख्स, बाल-बाल बची जान, सुनाई आंखों देखी

Delhi Blast: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार की शाम को जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, एक दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों में पुलिस एहतियाती कदम उठाते हुए पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ा दी गई है।