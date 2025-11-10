Delhi Blast: लाल किले के पास धमाका, 8 लोगों की मौत, 24 जख्मी, सहम गई राजधानी

दिल्ली के लाल किले के पास बड़ा धमाका (Photo-ANI)
Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के निकट सोमवार शाम को एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास की दुकानों, मंदिरों और भवनों की खिड़कियां-दरवाजे टूट गए। लाजपत राय बाजार क्षेत्र में लगी आग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। बताया जा रहा है कि इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई लोग जख्मी भी हुए है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड के पास धमाके की सूचना 6 बजकर 55 मिनट पर आई थी।
यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट खड़ी हुई कार में हुआ। धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई। पास खड़ी दो और कारें जलकर खाक हो गईं। इस धमाके के बाद इलाके में दहशत मच गई है। धमाका इतना तेज था कि 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। विस्फोट के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलति करने वाली हैं।
दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और छानबीन की जा रही है। हालांकि, किसी हताहत की सूचना नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया गया है।
दिल्ली अग्निशमन विभाग ने कहा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी, जिसके बाद तीन-चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुँचा। कुल 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुँच गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी मौके पर पहुँच गई है।
खबर अपडेट की जा रही है…
