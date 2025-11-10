Delhi Blast: लाल किले के पास धमाका, 8 लोगों की मौत, 24 जख्मी, सहम गई राजधानी

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के निकट सोमवार शाम को एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास की दुकानों, मंदिरों और भवनों की खिड़कियां-दरवाजे टूट गए। लाजपत राय बाजार क्षेत्र में लगी आग ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। बताया जा रहा है कि इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई लोग जख्मी भी हुए है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड के पास धमाके की सूचना 6 बजकर 55 मिनट पर आई थी।