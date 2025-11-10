Delhi Blast: लाल किले के पास कार में विस्फोट के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली-मुंबई, चांदनी चौक मार्केट बंद

दिल्ली में कार में विस्फोट (PHoto-IANS)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को कार में विस्फोट हो गया। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब तक 8 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। लाल किले के आसपास की सड़कों और चांदनी चौक बाजार को बंद कर दिया। इसके अलावा मुंबई मेंं भी अलर्ट घोषित कर दिया है।
बता दें कि धमाका इतना तेज था कि लाल किले के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों की खिड़कियां और दरवाजें भी क्षतिग्रस्त हो गए।
चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल (व्यापारी संघ) के अध्यक्ष संजय भार्गव ने कहा, “ यह एक ज़बरदस्त धमाका था, जिसके झटके 700 से 900 मीटर दूर तक महसूस किए जा सकते थे। इमारतें ऐसे हिलीं जैसे भूकंप आ गया हो। सड़क पर लाशें पड़ी थीं-किसी का हाथ एक जगह, तो किसी का सिर दूसरी जगह।”
घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पूरे इलाके को पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया है। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि पार्क की गई कार में ब्लास्ट हुआ है। अधिकारी मौके पर पहुंच रहे है।
वहीं दिल्ली में घटना के बाद गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डिसीपी वेस्ट को कंट्रोल रूम की जानकारी दी है। दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी गई है। दूसरे राज्य की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से आने वाले चालकों व मौजूद लोगों के पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं।
मुंबई में भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। नाकाबंदी लागू की जा रही है और पुलिस स्टेशनों को सतर्क कर दिया है।
ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 पर एग्जिट व एंट्री बंद कर दी। वायलेट लाइन पर कई स्टेशनों के एंट्री एग्जिट गेट बंद किया गया। यात्रियों के प्रवेश पर रोक के साथ-साथ स्टेशनों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।
