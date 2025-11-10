Delhi Blast: लाल किले के पास कार में विस्फोट के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली-मुंबई, चांदनी चौक मार्केट बंद

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को कार में विस्फोट हो गया। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अब तक 8 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। लाल किले के आसपास की सड़कों और चांदनी चौक बाजार को बंद कर दिया। इसके अलावा मुंबई मेंं भी अलर्ट घोषित कर दिया है।