Delhi Blast: ‘जिंदगी में कभी नहीं सुना इतना जोरदार धमाका…ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे’, दुकानदार ने बताया खौफनाक मंजर

Delhi Blast: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को जोरदार धमाका हो गया। इस विस्फोट के बाद के अफरा-तफरी मच गई। लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हादसे के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह धमाका कितना भयानक था।