Delhi Blast: ‘जिंदगी में कभी नहीं सुना इतना जोरदार धमाका…ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे’, दुकानदार ने बताया खौफनाक मंजर

दिल्ली के लाल किले के पास बड़ा धमाका (Photo-ANI)
Delhi Blast: देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को जोरदार धमाका हो गया। इस विस्फोट के बाद के अफरा-तफरी मच गई। लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि 5-6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हादसे के बाद वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह धमाका कितना भयानक था।
एक स्थानीय व्यक्ति ने धमाके बाद सड़क पर बहुत ही डरावना दृश्य देखा। जब हम पास पहुँचे, तो देखा कि सड़क पर शवों के अंग बिखरे पड़े थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया।
एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि यह विस्फोट कितना खतरनाक था। दुकानदार ने बताया कि, 'मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़ोरदार धमाका कभी नहीं सुना। मैं धमाके की वजह से तीन बार गिरा। ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएँगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग