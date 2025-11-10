Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Delhi Blast: अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात, केजरीवाल ने साजिश की जताई आशंका

Delhi Blast: दिल्ली में कार में ब्लास्ट होने के बाद अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 10, 2025

Delhi Blast: अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात

अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात (Photo-IANS)

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका होने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इसके बाद दिल्ली, मुंबई समेत गुरुग्राम हाई अलर्ट पर है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है। साथ ही आईबी के प्रमुख से भी घटना को लेकर जानकारी ली।

केजरीवाल ने साजिश का जताई आशंका

लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने लिखा- लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, ये बेहद दुखद है।

उन्होंने आगे लिखा- पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

मनीष सिसोदिया ने जताया दुख

AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा', " दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें। ऐसे समय में शांति और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है- आतंक और भय का जवाब हमारी एकजुटता से ही दिया जा सकता है।

AAP की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल ने घटना पर कहा- लाल किले के पास हुए दुखद विस्फोट से अत्यंत व्यथित हूँ। मेरी प्रार्थनाएँ दिवंगत आत्माओं के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। सभी की शांति और सुरक्षा की कामना करता हूँ।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा- नई दिल्ली में हुए दुखद विस्फोट के बारे में सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और मैं सभी घायलों के लिए शक्ति और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने घटना पर कहा- लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए विस्फोट की खबर बेहद दुखद है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि कई लोगों की जान चली गई है। इस दुख की घड़ी में, हम शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। सरकार को इस घटना की गहन और त्वरित जाँच सुनिश्चित करनी चाहिए।

Updated on:

10 Nov 2025 09:18 pm

Published on:

10 Nov 2025 08:41 pm

Delhi Blast: अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात, केजरीवाल ने साजिश की जताई आशंका

