Delhi Blast: अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से की बात, केजरीवाल ने साजिश की जताई आशंका

AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा', " दिल्ली में हुए विस्फोट की खबर बेहद चिंताजनक है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। प्रार्थना है कि दिल्ली और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें। ऐसे समय में शांति और संयम बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है- आतंक और भय का जवाब हमारी एकजुटता से ही दिया जा सकता है।