Delhi Blast : दिल्ली में ब्लॉस्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, अयोध्या, मथुरा और काशी में पुलिस की पैनी नजर

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जानकारी दी कि डीजीपी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों तथा सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के हर जिले की पुलिस को सतर्क रहने का आदेश है। लखनऊ सहित संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच अभियान तेज कर दिए गए हैं।