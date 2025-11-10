Delhi Blast : दिल्ली में ब्लॉस्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट, अयोध्या, मथुरा और काशी में पुलिस की पैनी नजर

दिल्ली में धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट, PC- Police
Delhi Blast : दिल्ली में लालकिले के पास खड़ी एक कार में धमाका हो गया। हादसे में 10 लोगों की मौत और 24 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। दिल्ली में धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी संवेदनशील जगहों पर पुलिस को पूरी तरह से चौकन्ना रहने को कहा गया है।
DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि दिल्ली में धमाके के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी है। संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जानकारी दी कि डीजीपी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों तथा सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के हर जिले की पुलिस को सतर्क रहने का आदेश है। लखनऊ सहित संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच अभियान तेज कर दिए गए हैं।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार को हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ निवासी महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उनकी कार से एक AK-47 राइफल बरामद हुई, जो आतंकी गतिविधियों से जुड़ी बताई जा रही है। शाहीन लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली हैं और फरीदाबाद में चल रही एक आतंकी साजिश में पहले गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की कथित सहयोगी व गर्लफ्रेंड थीं।
शाहीन पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से संबंध होने के गंभीर आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी के बाद उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर एलआर कुमार ने बताया कि शाहीन के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस से विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
