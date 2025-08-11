पप्पू यादव से लेकर सम्राट चौधरी को धमकी के बाद बढ़ी सिक्योरिटी, डिप्टी सीएम को Z+ श्रेणी

यह फैसला 26 जुलाई को मिली एक धमकी के बाद लिया गया। उस दिन एक अज्ञात व्यक्ति ने सम्राट चौधरी के एक सहयोगी को व्हाट्सऐप संदेश भेजा, जिसमें लिखा था- हेलो सर, मैं सम्राट चौधरी को 24 घंटे के भीतर गोली मार दूंगा, मैं सच बोल रहा हूं। हालांकि, चौधरी ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए कहा-जिसे धमकी देनी है दे, मैं डरने वाला नहीं हूं। इसी तरह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को भी अपग्रेड कर Y+ से Z श्रेणी में कर दिया गया है।