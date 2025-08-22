Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार में आरजेडी को झटका, दो पुराने विधायक बीजेपी में शामिल-मोदी के साथ शेयर किया मंच

प्रधानमंत्री मोदी ने बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय में आयोजित रैली से बिहार के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया।

पटना

Aug 22, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को झटका लगा है। (Photo-IANS)

बिहार में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है और दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच खींचतान तेज हो गई है। ऐसे में आरजेडी के दो विधायक बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी में जाने वाले दो एमएलए में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की नवादा से विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं की मौजूदगी ने उनके पाला बदलने की आधिकारिक पुष्टि कर दी।

मोदी के साथ मंच पर आए नजर

प्रधानमंत्री मोदी ने बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय में आयोजित रैली से बिहार के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। इसी मंच पर विभा देवी और प्रकाश वीर बीजेपी नेताओं के साथ खड़े दिखाई दिए। इससे विधानसभा में आरजेडी की ताकत को बड़ा धक्का लगा है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

भागलपुर में दो पाकिस्तानी महिलाओं के पास इंडियन वोटर आईडी मिलने से हड़कंप
विभा देवी पति के जेल जाने के बाद एमएलए बनीं

विभा देवी ने राजनीति में कदम तब रखा था जब उनके पति और पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को दुष्कर्म मामले में सजा मिलने के बाद चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था। पति की जगह उन्होंने टिकट पाकर जीत हासिल की और आरजेडी की विधायक बनीं। वहीं, प्रकाश वीर भी लंबे समय से आरजेडी से जुड़े रहे, लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम लिया है।

तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी की

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के विधायकों का इस तरह दल बदलना तेजस्वी यादव के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बीजेपी इसे अपनी मजबूती और विपक्ष की कमजोरी के तौर पर पेश करेगी। उधर, आरजेडी खेमे में इस कदम से असंतोष और मनोबल पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

नरेन्द्र मोदी

नीतीश कुमार

political

political news

politics

तेजस्वी यादव

22 Aug 2025 01:52 pm

22 Aug 2025 01:51 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में आरजेडी को झटका, दो पुराने विधायक बीजेपी में शामिल-मोदी के साथ शेयर किया मंच

