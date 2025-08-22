बिहार में आरजेडी को झटका, दो पुराने विधायक बीजेपी में शामिल-मोदी के साथ शेयर किया मंच

बिहार में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है और दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच खींचतान तेज हो गई है। ऐसे में आरजेडी के दो विधायक बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी में जाने वाले दो एमएलए में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की नवादा से विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी मंच पर नजर आए। दोनों नेताओं की मौजूदगी ने उनके पाला बदलने की आधिकारिक पुष्टि कर दी।