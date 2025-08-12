अजब-गजब : बिहार की नई 4 लेन सड़क को चूहों ने किया बर्बाद, कंस्ट्रक्शन कंपनी का दावा

Mokama–Bakhtiyarpur four-lane highway : मोकामा बख्तियारपुर फोर लेन सड़क में कुछ ही महीनों में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने नई बनी सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे होने की शिकायत अफसरों से की है। उन्होंने सड़क निर्माण की क्वालिटी पर भी सवाल उठाया है। इसके बाद मौका-मुआयना में अफसरों को खस्ताहाल सड़क दिखाई दी। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सड़क बनाने वाली कंपनी BSCPL infra के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि सड़क का यह हाल चूहों के कारण हुआ है।