लालू यादव के दोनों सपूतों में कौन किस पर पड़ेगा भारी, 10 प्वाइंट में समझिए

लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में अकसर सुर्खियों में रहते हैं। दोनों ने अपने-अपने अंदाज से पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का ध्यान खींचा है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति, व्यक्तित्व और भविष्य की संभावनाओं में कौन किस पर भारी है? आइए जानकारों के नजरिए से 10 प्वाइंट में समझते हैं इस समीकरण को :