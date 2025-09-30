पवन सिंह पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- लगातार किसी न किसी के पैर पर गिर रहे, अब समझना होगा क्या करेंगे

तेज प्रताप यादव। फोटो ANI
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह लगातार किसी न किसी के पैर पर गिर रहे हैं और अब जनता को समझना होगा कि वे आगे क्या करेंगे। तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह के राजनीतिक फैसलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें अपनी कला और लोकप्रियता पर ध्यान देना चाहिए, राजनीति में उलझने की जरूरत नहीं है।
तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, “पवन सिंह जो हैं, कभी लखनऊ में हमारे पैर पर गिरे हुए थे और अब फिर से किसी और के पैर पर गिरने के लिए चले गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उनका काम कलाकारी करना है, राजनीति में उतरना नहीं।”
उन्होंने यह भी कहा कि पवन सिंह को अपनी लोकप्रियता और दर्शकों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक वास्तविक टिप्पणी है जो यह दिखाती है कि भोजपुरी सिनेमा के कलाकार और राजनीति का मिश्रण हमेशा फायदेमंद नहीं होता।
छठ महापर्व को यूनेस्को में दर्ज कराने की पहल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, “छठ को यूनेस्को में दर्ज कराने की पहल नरेंद्र मोदी की है, यह बहुत अच्छी बात है। यह लोक आस्था का सवाल है और अगर कोई इसे आगे बढ़ा रहा है तो इसे सराहना चाहिए।” उन्होंने स्पष्ट किया कि पवन सिंह को इस तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि यही जनता के दिल में उनकी छवि बनाए रखता है।
तेज प्रताप यादव ने चुनावी कार्यों पर भी बात की और कहा, “हम जमीन पर काम कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनता स्वयं देख रही है कि शिक्षा और विकास के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। हवा में हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले नेता हम नहीं हैं, हम धरातल पर काम करने वाले नेता हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता से पूछिए कि ब्लैक बोर्ड के आने से किस तरह बदलाव हो रहा है। उनका कहना था कि इस पहल का असर सीधे तौर पर लोगों की ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है।
तेज प्रताप यादव ने जन सुराज पार्टी और उसके नेता प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “पीला झंडा लेकर घूम रहे लोग भी ब्लैक बोर्ड के पास जाकर पढ़ाई करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम जमीन पर हैं और जनता के साथ जुड़े हैं।” उन्होंने भाजपा और विपक्ष की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हवा में उड़ने वाले नेता जमीन की समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं। इस सियासी जंग में तेज प्रताप यादव ने खुद को जनता और विकास के पक्ष में खड़ा किया।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025