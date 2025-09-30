पवन सिंह पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- लगातार किसी न किसी के पैर पर गिर रहे, अब समझना होगा क्या करेंगे

तेज प्रताप यादव ने चुनावी कार्यों पर भी बात की और कहा, “हम जमीन पर काम कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनता स्वयं देख रही है कि शिक्षा और विकास के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। हवा में हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले नेता हम नहीं हैं, हम धरातल पर काम करने वाले नेता हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि जनता से पूछिए कि ब्लैक बोर्ड के आने से किस तरह बदलाव हो रहा है। उनका कहना था कि इस पहल का असर सीधे तौर पर लोगों की ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है।