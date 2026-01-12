लालू यादव का नया स्वैग… काली टोपी, काला चश्मा और हाथ में काला गमछा, तेजस्वी ने शेयर की फोटो

पीएम मोदी को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक पत्र लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। उनके इस मांग के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अब छोटे बेटे तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि पूरा देश चाहता है कि गरीबों दलित पिछड़ों के मसीहा लॉर्ड लालू यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तेजस्वी यादव ने इसपर लोगों से राय भी मांगी है? तेजस्वी यादव के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया आने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव अपने पोस्ट के साथ लालू यादव की एक स्टाइलिस तस्वीर भी पोस्ट की है।