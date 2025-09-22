हे मां! बिहार को अब जगमगा… तेजस्वी यादव ने नवरात्र के पहले दिन माता से मांगा वरदान, नीतीश पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने अपने वीडियो संदेश में कहा, "हे माँ! बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, और स्वास्थ्य की बेहाली सबकुछ सह लिया। अब बिहार को इस दु:ख से उबारिए। जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए, ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि और खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके।" उन्होंने अपनी प्रार्थना में संस्कृत श्लोक "सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।।" का उल्लेख किया, जो देवी दुर्गा की स्तुति में है।