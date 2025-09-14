Z+ सुरक्षा के बावजूद तेजस्वी यादव के पास पहुंचा युवक, हेलिकॉप्टर के पास पैर पकड़ते ही मचा हड़कंप, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि Z+ सुरक्षा वाले नेता तक कोई आम शख्स इतनी आसानी से कैसे पहुँच गया। अगर युवक के इरादे खतरनाक होते तो क्या होता? क्या बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे हाई-प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा में गंभीर हैं? यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव की सुरक्षा में सेंध लगी हो। इससे पहले भी कई बार उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठ चुके हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल “लापरवाही का केस” नहीं बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन है, जिसे अपराध की भाषा में “ओपन मर्डर” भी कहा जा सकता है।