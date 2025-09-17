बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बाहुबली अनंत सिंह के मोकामा में तेजस्वी यादव ने की घुड़सवारी, देखिए वीडियो

तेजस्वी यादव आज अनंत सिंह के गढ़ में बिहार अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे। मोकामा पहुंचते ही उन्होंने गाड़ी छोड़कर घोड़ा पर सवार हो गए। तेजस्वी यादव का यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव के इस वीडियो को अनंत सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के गढ़ में घुड़सवारी कर यह साफ कर दिया है कि चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिस अंदाज में चुनाव होगा हम उसी अंदाज में जवाब भी देंगे। क्षेत्र के लोग इसे राजनीतिक तौर अनंत सिंह को तेजस्वी यादव का खुला चैलेंज भी मान रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मोकामा में घुड़सवारी कर यह भी साफ कर दिया कि अनंत सिंह अगर यहां से एनडीए के प्रत्याशी होते हैं तो उसी अंदाज में महागठबंधन भी अपना प्रत्याशी देगा।