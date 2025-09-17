Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बाहुबली अनंत सिंह के मोकामा में तेजस्वी यादव ने की घुड़सवारी, देखिए वीडियो

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचने के बाद घोड़े की सवारी करते दिखे। अनंत सिंह के गढ़ में तेजस्वी यादव के इस यात्रा को पावर शो के रूप में देखा जा रहा है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 17, 2025

tejashwi yadav horse riding
तेजस्वी यादव

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा को लेकर मोकामा पहुंचे। बहुबली अनंत सिंह का गढ़ माने जाने वाले मोकामा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने घुड़सवारी किया और इसका फोटो भी शेयर किया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सियासी संदेश भी दिया। बाहुबली नेता अनंत सिंह को घुड़सवारी बहुत ही पसंद। कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह ने अपने बेटे का एक वीडियो सेयर किया था। जिसमें वे अपने बेटे को घुड़सवारी सिखा रहे थे। ऐसे में चुनावी साल में तेजस्वी यादव का बाहुबली के गढ़ में घुड़सवारी करना अनंत सिंह को खुला चैलेंज माना जा रहा है।

गाड़ी छोड़कर घोड़ा पर की सवारी

तेजस्वी यादव आज अनंत सिंह के गढ़ में बिहार अधिकार यात्रा लेकर पहुंचे। मोकामा पहुंचते ही उन्होंने गाड़ी छोड़कर घोड़ा पर सवार हो गए। तेजस्वी यादव का यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव के इस वीडियो को अनंत सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के गढ़ में घुड़सवारी कर यह साफ कर दिया है कि चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिस अंदाज में चुनाव होगा हम उसी अंदाज में जवाब भी देंगे। क्षेत्र के लोग इसे राजनीतिक तौर अनंत सिंह को तेजस्वी यादव का खुला चैलेंज भी मान रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मोकामा में घुड़सवारी कर यह भी साफ कर दिया कि अनंत सिंह अगर यहां से एनडीए के प्रत्याशी होते हैं तो उसी अंदाज में महागठबंधन भी अपना प्रत्याशी देगा।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी यादव के सामने लगे विधायक सुदय यादव के खिलाफ नारे, जानें क्यों हो रहा है विरोध?
पटना
Bihar Assembly Elections 2025

अनंत सिंह के गढ़ में गरजे तेजस्वी यादव

बाहुबली अनंत सिंह के मोकामा में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और पलायन पर ब्रेक लगेगा। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा मंगलवार को जहानाबाद से शुरू हुई, इसका समापन 20 सितंबर को वैशाली में होगा। आरजेडी सूत्रों के अनुसार तेजस्वी की इस यात्रा का दूसरा चरण दूर्गा पूजा के बाद होगा।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: राघोपुर में तेज प्रताप की सक्रियता, बदले की राजनीति या राहत की यात्रा, पढ़िए क्या है…
पटना
bihar assembly election 2025 tej pratap visits raghopur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

17 Sept 2025 11:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बाहुबली अनंत सिंह के मोकामा में तेजस्वी यादव ने की घुड़सवारी, देखिए वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.