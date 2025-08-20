बैल…अब बेलगाम हो गया है? तेजस्वी यादव के बाद अब कौन है तेज प्रताप के निशाने पर

तेज प्रताप ने मनेर में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा यह बैल अब बेलगाम हो गया है। यह मुझे राजद से निकलवा सकता है, लेकिन जनता के दिल से मुझे नहीं निकाल सकता। उनका सीधा इशारा भाई वीरेंद्र की ओर था, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तेज प्रताप का यह बयान केवल एक नेता पर निशाना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राजद और खासकर तेजस्वी यादव से उनकी बढ़ती दूरी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के दिनों में वे लगातार अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया से टीम तेज प्रताप के नाम पर राजनीतिक ताकत खड़ी करने में जुटे हैं।