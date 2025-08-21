Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बेटी के बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए बाप ने रची घिनौनी साजिश, मां ने भी दिया पति का साथ

25 वर्षीय युवती के परिवार ने उसके बॉयफ्रेंड व दोस्त पर अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

पटना

Ashish Deep

Aug 21, 2025

Gaya Love Jihad
गया में बेटी के गैर मजहबी प्रेमी से खफा थे मां-बाप। (फोटो : AI)

बिहार गया जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दूसरे धर्म के प्रेमी से बेटी के प्रेम संबंध से नाराज एक बाप ने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए झूठे अपहरण का मामला गढ़ दिया। इस साजिश में मां भी शामिल रही और उसने भी पुलिस से सच्चाई छिपाई। पुलिस के मुताबिक, 25 वर्षीय युवती के परिवार ने उसके बॉयफ्रेंड सद्दाम मियां और उसके दोस्त पहलवान मियां पर अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, परिवार ने 16 अगस्त को सड़क जाम कर हंगामा भी किया। इस दबाव के बीच दोनों आरोपियों ने अदालत में सरेंडर कर दिया।

पुलिस की जांच में खुली पोल

लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कहानी पलट गई। एसडीपीओ कमलेश कुमार ने बताया कि 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की गई। सीसीटीवी में युवती को घर से अकेले निकलते हुए देखा गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस उसे गया से 270 किलोमीटर दूर गोपालगंज से बरामद करने में सफल रही।

युवती ने कबूल की प्रेमी से संबंध की बात

पूछताछ में युवती ने कबूल किया कि वह अपने मुस्लिम प्रेमी से संबंधों को लेकर परिवार से विवाद के चलते 14 अगस्त को घर छोड़कर चली गई थी। उसने कहा कि पापा-मम्मी बात करने नहीं देते थे, इसलिए घर छोड़ने का फैसला किया।

युवती के पास मोबाइल से मिली लोकेशन

जांच में यह भी सामने आया कि युवती के पास मोबाइल फोन था और वह पटना व गोपालगंज में नौकरी तलाश रही थी। जबकि परिवार ने पुलिस को बताया था कि युवती के पास कोई मोबाइल नहीं था। इतना ही नहीं, मां को भी इस बात की जानकारी थी कि बेटी अपहृत नहीं हुई है, फिर भी उसने सच नहीं बताया। इस मामले में पुलिस ने एक अन्य स्थानीय युवक सूरज पासवान को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, लेकिन बाद में उसकी संलिप्तता से इनकार कर दिया गया।

मां-बाप पर होगी कड़ी कार्रवाई

एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस को गुमराह करने और सड़क जाम कर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime

crime news

Updated on:

21 Aug 2025 12:01 pm

Published on:

21 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बेटी के बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए बाप ने रची घिनौनी साजिश, मां ने भी दिया पति का साथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.