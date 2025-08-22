भागलपुर में दो पाकिस्तानी महिलाओं के पास इंडियन वोटर आईडी मिलने से हड़कंप

भागलपुर (बिहार) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां रह रही दो पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज पाए गए और उन्हें भारतीय वोटर आईडी (EPIC) भी जारी कर दिया गया था। इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। गृह मंत्रालय की ओर से चल रहे वेरिफिकेशन ड्राइव में यह गड़बड़ी सामने आई। मंत्रालय के अभियान का मकसद देश में वीजा अवधि से अधिक समय से ठहरे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है। इसी दौरान भागलपुर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी का पता चला, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं।