Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

भागलपुर में दो पाकिस्तानी महिलाओं के पास इंडियन वोटर आईडी मिलने से हड़कंप

गृह मंत्रालय के अभियान का मकसद देश में वीजा अवधि से अधिक समय से ठहरे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है।

पटना

Ashish Deep

Aug 22, 2025

पाकिस्तानी महिलाओं के पास वोटर आईडी मामले की जांच शुरू हो गई है। (फोटो : ANI)

भागलपुर (बिहार) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां रह रही दो पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज पाए गए और उन्हें भारतीय वोटर आईडी (EPIC) भी जारी कर दिया गया था। इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। गृह मंत्रालय की ओर से चल रहे वेरिफिकेशन ड्राइव में यह गड़बड़ी सामने आई। मंत्रालय के अभियान का मकसद देश में वीजा अवधि से अधिक समय से ठहरे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है। इसी दौरान भागलपुर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी का पता चला, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं।

इन महिलाओं के पास कहां से आई आईडी?

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इन महिलाओं की पहचान इमराना खानम उर्फ इमराना खातून और फिरदौसिया खानम के रूप में हुई है। दोनों इस्लामपुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 3, टैंक लेन में रह रही थीं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के नाम पर EPIC नंबर जारी हुए थे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने पुष्टि की कि विशेष शाखा (स्पेशल ब्रांच) की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल जांच शुरू की गई है और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।

वीजा और दस्तावेजों की पड़ताल

गृह मंत्रालय की जांच में सामने आया कि फिरदौसिया 19 जनवरी 1956 को 3 माह के वीजा पर भारत आई थीं। वहीं, इमराना को 3 साल का वीजा जारी किया गया था। इस दौरान, एक और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद असलम के भारत में घुसने और आधार कार्ड बनवा लेने का मामला भी सामने आया है। असलम 24 मई 2002 को भारत आए थे और उन्हें 2 साल का वीजा मिला था।

अब आगे क्या कार्रवाई होगी

राज्य मुख्यालय ने डीएम और एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां न हों, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से व्यापक जांच रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

22 Aug 2025 12:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / भागलपुर में दो पाकिस्तानी महिलाओं के पास इंडियन वोटर आईडी मिलने से हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.