Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Politics: गंगा किनारे डांस करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला

Bihar Politics उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा किनारे स्नान करने से कोई सीएम नहीं बनता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 05, 2025

upendra kushwaha
संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में उपेंद्र कुशवाहा- फोटो-सोशल साइट उपेंद्र कुशवाहा

Bihar Politics गंगा किनारे डांस करने से कोई सीएम नहीं बनता। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे तेजस्वी यादव को अपने को छवि बचाकर रखने की सलाह भी दी है। दरअसल कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने पटना के मरीन ड्राइव पर कुछ युवाओं के साथ डांस वीडियो शेयर किया था। वीडियो इसके बाद बड़ी तेजी से वायरल भी हुआ था। जिसमें वो लड़कों के साथ डांस के स्टेप करते दिख रहे थे।

तेजस्वी ने ट्वीट किया था डांस का वीडियो

वीडियो ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि- गर्मी, बारिश और उमस के बीच कल 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चलें। रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिले। वो गाना गा रहे थे, रील्स बना रहे थे। आग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाए। तेजस्वी के डांस पर इससे पहले एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी तंज कसा था।

ये भी पढ़ें

Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना को लेकर सामने आया ये अपडेट, इस दिन खाते में आएंगे 10000 रुपये
पटना
Mahila Rojgar Yojana

बिहार में एनडीए की बनेगी सरकार

शुक्रवार को मिलर स्कूल मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) द्वारा आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधान सभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्षी दल जितना भी जोर लगा ले, यहां दाल नहीं गलने वाली है। उन्होंने कहा कि 2026 में जनगणना के बाद परिसीमन होगा और बिहार और यूपी जैसे राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी।

सेल्फ गोल के कारण हारें

लोकसभा चुनाव को लेकर कुशवाहा ने कहा कि कुछ सीटों पर एनडीए की हार सेल्फ गोल के कारण हुई। इसलिए एनडीए को इस चुनाव में इसपर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल सभी दलों के साथी एकजुट होकर सिर्फ एनडीए प्रत्याशी को जीताने का प्रयास करें।

ये भी पढ़ें

Bihar Bandh: पीएम मोदी को मां की गाली पर NDA का बिहार बंद, तेजस्वी ने विधवा और जर्सी गाय की चर्चा कर पूछे ये सवाल
पटना
tejasvi yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Sept 2025 06:11 pm

Published on:

05 Sept 2025 06:08 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Politics: गंगा किनारे डांस करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट