Bihar Politics: गंगा किनारे डांस करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला

Bihar Politics गंगा किनारे डांस करने से कोई सीएम नहीं बनता। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे तेजस्वी यादव को अपने को छवि बचाकर रखने की सलाह भी दी है। दरअसल कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने पटना के मरीन ड्राइव पर कुछ युवाओं के साथ डांस वीडियो शेयर किया था। वीडियो इसके बाद बड़ी तेजी से वायरल भी हुआ था। जिसमें वो लड़कों के साथ डांस के स्टेप करते दिख रहे थे।