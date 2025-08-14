Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Vote Chori Row : कांग्रेस ने चुराया केके मेनन का वीडियो! एक्टर ने इस तरह जताया ऐतराज

केके मेनन ने कमेंट किया-कृपया नोट किया जाए कि मैंने इस विज्ञापन में काम नहीं किया है

पटना

Ashish Deep

Aug 14, 2025

KK Menon
KK Menon ने कांग्रेस के वीडियो इस्तेमाल पर ऐतराज जताया। (फोटो सोर्स : फ्री पिक)

अभिनेता केके मेनन ने कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्हें पार्टी के 'वोट चोरी' अभियान का हिस्सा दिखाया गया है। कांग्रेस ने जो एडिटेड वीडियो शेयर किया है उसमें एक अन्य व्यक्ति को भी ‘वोट चोरी’ पर बात करते हुए दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत में केके मेनन कैमरे की ओर देखते हुए कहते हैं- रुको रुको यार। स्क्रॉल करना बंद करो। अगर आप ये रील देख रहे हो तो इसका मतलब क्या। इसके बाद एक व्यक्ति लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करता है।

हिम्मत सिंह वेब सीरीज के किरदार का हिस्सा

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था-हिम्मत सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कर आओ! यहां हिम्मत सिंह का संदर्भ मेनन की वेब सीरीज Special OPs के किरदार से था। इस पर केके मेनन ने कमेंट किया-कृपया नोट किया जाए कि मैंने इस विज्ञापन में काम नहीं किया है। मेरे Special OPs प्रमोशन्स के एक क्लिप को बिना अनुमति एडिट कर इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि स्पेशल ऑप्स में केके मेनन खुफिया अधिकारी हिम्मत सिंह की भूमिका निभाते हैं।

राहुल का आरोप- चुनाव आयोग वोट चोरी में लिप्त

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग (EC) वोट चोरी में लिप्त है और यह काम बीजेपी के लिए कर रहा है। राहुल के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें लोग रजिस्टर कर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर सकते हैं और डिजिटल वोटर रोल की मांग का समर्थन कर सकते हैं।

कांग्रेस ने पोर्टल लॉन्च किया

कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान अब एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया है। पार्टी के अनुसार, पोर्टल लॉन्च होने के बाद से 15 लाख से ज्यादा समर्थन प्रमाणपत्र डाउनलोड किए गए हैं और 10 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आई हैं। केके मेनन के हालिया प्रोजेक्ट की बात करें तो वह शिवम नायर निर्देशित स्पेशल ऑप्स 2 में नजर आए थे। इसमें परमीत सेठी, प्रकाश राज, विनय पाठक, करण टाकर, सैयामी खेर, मुजम्मिल इब्राहिम, गौतमी कपूर और काली प्रसाद मुखर्जी भी शामिल हैं। यह सीरीज 18 जुलाई को रिलीज हुई थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

नीतीश कुमार

political

political news

politics

प्रियंका गाँधी

राहुल गांधी

RJD

SP Congress alliance

तेजस्वी यादव

Updated on:

14 Aug 2025 11:27 am

Published on:

14 Aug 2025 10:54 am

Hindi News / Bihar / Patna / Vote Chori Row : कांग्रेस ने चुराया केके मेनन का वीडियो! एक्टर ने इस तरह जताया ऐतराज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.