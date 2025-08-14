Vote Chori Row : कांग्रेस ने चुराया केके मेनन का वीडियो! एक्टर ने इस तरह जताया ऐतराज

अभिनेता केके मेनन ने कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्हें पार्टी के 'वोट चोरी' अभियान का हिस्सा दिखाया गया है। कांग्रेस ने जो एडिटेड वीडियो शेयर किया है उसमें एक अन्य व्यक्ति को भी ‘वोट चोरी’ पर बात करते हुए दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत में केके मेनन कैमरे की ओर देखते हुए कहते हैं- रुको रुको यार। स्क्रॉल करना बंद करो। अगर आप ये रील देख रहे हो तो इसका मतलब क्या। इसके बाद एक व्यक्ति लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करता है।