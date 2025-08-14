Vote Chori Row : कांग्रेस ने चुराया केके मेनन का वीडियो! एक्टर ने इस तरह जताया ऐतराज

अभिनेता केके मेनन ने कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्हें पार्टी के 'वोट चोरी' अभियान का हिस्सा दिखाया गया है। कांग्रेस ने जो एडिटेड वीडियो शेयर किया है उसमें एक अन्य व्यक्ति को भी ‘वोट चोरी’ पर बात करते हुए दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत में केके मेनन कैमरे की ओर देखते हुए कहते हैं- रुको रुको यार। स्क्रॉल करना बंद करो। अगर आप ये रील देख रहे हो तो इसका मतलब क्या। इसके बाद एक व्यक्ति लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील करता है।
वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था-हिम्मत सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कर आओ! यहां हिम्मत सिंह का संदर्भ मेनन की वेब सीरीज Special OPs के किरदार से था। इस पर केके मेनन ने कमेंट किया-कृपया नोट किया जाए कि मैंने इस विज्ञापन में काम नहीं किया है। मेरे Special OPs प्रमोशन्स के एक क्लिप को बिना अनुमति एडिट कर इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि स्पेशल ऑप्स में केके मेनन खुफिया अधिकारी हिम्मत सिंह की भूमिका निभाते हैं।
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग (EC) वोट चोरी में लिप्त है और यह काम बीजेपी के लिए कर रहा है। राहुल के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें लोग रजिस्टर कर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग कर सकते हैं और डिजिटल वोटर रोल की मांग का समर्थन कर सकते हैं।
कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान अब एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया है। पार्टी के अनुसार, पोर्टल लॉन्च होने के बाद से 15 लाख से ज्यादा समर्थन प्रमाणपत्र डाउनलोड किए गए हैं और 10 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल आई हैं। केके मेनन के हालिया प्रोजेक्ट की बात करें तो वह शिवम नायर निर्देशित स्पेशल ऑप्स 2 में नजर आए थे। इसमें परमीत सेठी, प्रकाश राज, विनय पाठक, करण टाकर, सैयामी खेर, मुजम्मिल इब्राहिम, गौतमी कपूर और काली प्रसाद मुखर्जी भी शामिल हैं। यह सीरीज 18 जुलाई को रिलीज हुई थी।